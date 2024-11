Haapsalu volikogu valis uueks esimeheks Malle Õiglase

Volikogu esimehe vahetuse tingis Haapsalu volikogu pikaaegse juhi Jaanus Karilaiu tagasiastumine seoses väljaütlemistega Haapsalu linnapea Urmas Suklese valimisliidu suunas.

Haapsalu koalitsioon jäi endiselt püsima ja Malle Õiglase sõnul praegu suuri muudatusi linnajuhtimises plaanis pole.

Volikogu opositsiooni liige Lauri Luik märkis istungil, et see pole hea pretsedent, kui linna allasutuse juht on ühtlasi ka volikogu esimees, sest nii võib tekkida huvide konflikt.

"Kõik on enesedistsipliini ja suhtumise küsimus. Ma olen siiamaani kultuuri- ja hariduskomisjoni esimehena kenasti hakkama saanud ilma igasuguse huvide konfliktita. Vastutus on ju ühesugune, kas ma olen komisjoni esimees või volikogu esimees. Ma usun, et ma saan hakkama," ütles Õiglas.