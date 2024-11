Haapsalu valitsemises Karilaiu tagasiastumine palju ei muuda

Esmaspäeval teatas aastaid Haapsalu volikogu juhtinud ning praegu Isamaa erakonda kuuluv Jaanus Karilaid, et astub volikogu esimehe ametist tagasi ja peatab ka oma volikogu liikme volitused.

Karilaiu tagasiastumiseni viisid tema poolt ajalehes Lääne Elu öeldud sõnad, et valimisliitu Ha-Ri juhtiv Haapsalu linnapea Urmas Sukles tuleb järgmistel valimistel seljatada ja et valimisliiduga linna juhtida ei saa. See tõi kaasa pinged koalitsioonis, mille moodustavad valimisliit Ha-Ri ja Isamaaline saadikurühm, kuhu kuuluvad eelmistel valimistel Keskerakonna nimekirjas kandideerinud kuid hiljem koos Jaanus Karilaiuga Keskerakonna fraktsiooni hüljanud inimesed.

Uueks volikogu juhiks kandideerib Isamaalise saadikurühma liige Malle Õiglas ja koalitsioon jääb Jaanus Karilaiu lahkudes Haapsalus püsima.

Haapsalu volikogu opositsiooni kuuluv EKRE liige Martin Judanov ütles, et selle käigu taga võib olla Karilaiu soov valimisprogrammiga peale hakata.

"Nad soovisid vist laiendada seda pildil olevate inimeste ringi, et täna kui Jaanus on selle sammu ära teinud, siis nüüd Malle tuleb esile. Linna juhtimises kui sellises ma ei usu, et väga nüüd midagi muutub sellest. Linnavalitsuse töö sellest väga ei muutu ja selline lahendus ma arvan on ka Ha-Rile kindlasti mugav lahendus. Uus inimene positsioonil kindlasti tavaliselt ei hakka kohe võib-olla oma eesmärke nii tugevalt läbi suruma," ütles Judanov.

Haapsalu volikogu opositsiooni liige reformierakondlane Roger Tibar ütles samuti, et Karilaiu asendamine Õiglasega suurt muutust ei too.

"Leian, et suurt muudatust siin ilmselgelt ei tule. Sellist veidike palagani muljega toimetamist linnapea ja volikogu esimees on ka varasemalt teinud. See muidugi jah, et nüüd ta on tagasi otsustanud astuda, on küll veidi üllatav aga ma arvan, et see näitab ühe külje alt seda väga hästi, et kui juba 15 aastat partneritena koos töötanud inimesed ei saa enam nii väga hästi kas siis läbi või ei näe koostööl nii palju jumet, siis eesootavatel valimistel järelikult on muutusi ka linnajuhtimises vaja," rääkis Tibar.

Haapsalu volikogu ainukese allesjäänud keskerakondlase Julia Prokoptšuki hinnangul oleks Karilaid pidanud tagasi astuma juba peale erakonna vahetamist, sest sai Haapsalu volikokku Keskerakonna nimekirjas.

"Aga ta ei võtnud siis tol ajal vastutust, aga pigem hilja kui mitte kunagi. Edasine areng sõltub suuresti sellest, kas need võimul olijad suudavad loobuda vanadest mustritest ja panna linna huvid esikohale. Kui seda ei juhtu, siis jääb see Karilaiu tagasiastumine pigem sümboolseks sammuks," ütles Prokoptšuk.

Haapsalu volikogu valib uue esimehe 29. novembril.