Karilaiu kriitika Suklese suunas tekitab Haapsalu koalitsioonis pingeid

Erakonna Isamaa Läänemaa piirkonna juhiks valitud Jaanus Karilaid ütles maakonnalehes Lääne Elu ilmunud loos, et Haapsalu linnapea, valimisliitu Ha-Ri kuuluv Urmas Sukles tuleb järgmistel valimistel seljatada, sest linna ei saa valimisliiduga juhtida, suurinvesteringuteks vajaliku rahastuse otsustavad erakonnad ja et linnas on vaja korda teha ujula, tänavad ja lasteaiad.

"Juttu on palju olnud, jah. Jaanuse mingid väljaütlemised ei olnud just koalitsioonipartnerile kohased ja eks me siin oleme seda arutanud. Väga suurt tüli ei ole, aga ju siin ikkagi arenguid on," rääkis Sukles.

Haapsalu volikogus on 25 kohta. Suklese juhitavale valimisliidule kuulub neist 15 ehk enamus. Isamaa fraktsiooni kuulujaid on volikogus koos Karilaiuga neli. Sukles loodab, et Karilaiu umbusaldamiseni asi ei lähe.

Karilaiu sõnul oli tema sõnavõtu eesmärk anda linnaelus erksust tekitav müks. Ta lisas, et võimalustena on üleval nii tema umbusaldamine, tagasiastumine kui ka jätkamine.

"Urmasega koostöö on olnud väga efektiivne, aga selge on ka see, et mingi aeg on tekkinud sisse ka selline mugavustsoon. Sellest mugavustsoonist väljatulek eeldab mingisuguseid muutusi. Need muutused tulevad ja millised need muutused on, ma arvan, et esmaspäeva lõunaks on teada," rääkis Karilaid.

Haapsalu koalitsioon on püsinud 15 aastat. Selle aja jooksul on selle moodustanud nii erinevad erakonnad kui ka valimisliit Ha-Ri. Konstantne on olnud see, et koalitsiooni juhivad Urmas Sukles ja Jaanus Karilaid.

"Töörahu on linnas kogu aeg olnud ja sellised väikesed nügamised, mis praegu natukene suuremaks on kasvanud, on ju poliitilise elu tavapära ja kui vaatad, mis mujal Eestis on, siis me oleme ju ikkagi väga rahulik piirkond," ütles Sukles.

Järgmised kohalike omavalitsuste valimised on 2025. aasta sügisel.