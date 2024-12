Vaatlejad: Aleppo ei ole enam Süüria valitsuse kontrolli all

Süüria suuruselt teine linn Aleppo ei ole enam president Bashar al-Assadi valitsuse kontrolli all, ütles sõjavaatleja pühapäeval.

Kogu Aleppo linn on Hayat Tahrir al-Shami ja tema liitlasrühmituste kontrolli all, välja arvatud linnaosad, mida kontrollivad kurdi väed, ütles Suurbritannias baseeruv vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

"Esimest korda pärast konflikti algust 2012. aastal on Aleppo linn Süüria režiimivägede kontrolli alt väljas," lisas keskuse juht Rami Abdel Rahman.

Uued Venemaa löögid tabasid Loode-Süüriat

Ühendkuningriigis asuva inimõigusorganisatsiooni Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) andmetel on Venemaa sooritanud viis järjestikust õhulööki Idlibi naabruses asuva põgenikelaagri vastu.

Löökides hukkus vähemalt üks tsiviilisik ja on vigastatud, teatas allikas.

Varasemas teates ütles SOHR, et Venemaa tabas Idlibi ja Hama maapiirkondi, kus mässuliste pealetungi juhtinud rühmitus on hiljuti kontrolli võtnud.

SOHR lisas, et valitsus on saatnud suured abijõud, et tõmmata kaitsejoon ümber Hama maapiirkonna külade.

Idlib ja Hama asuvad Aleppost veidi lõuna pool. Opositsioonijõud on säilitanud kontrolli loodeosas asuva Idlibi linna ja suure osa ümbritseva provintsi üle.

Laupäeval tabas Idlibi ja selle ümbrust üheksa õhulööki.

Assad: riik alistab võitlejad

Tunnid pärast seda, kui mässulised võitlejad hakkasid veebis jagama videokaadreid, kuidas nad Aleppo peamisi piirkondi vallutavad, esitas president Bashar al-Assad valitsusvastastele jõududele tugeva hoiatuse.

Süüria president on lubanud kaitsta Süüria stabiilsust ja territoriaalset terviklikkust kõigi terroristide ja nende toetajate eest.

"Riik on oma liitlaste ja sõprade abiga võimeline neid alistama ja likvideerima, olenemata sellest, kui ägedad on nende terrorirünnakud," vahendas presidendi büroo.

Süüria kodusõda, milles hukkus umbes pool miljonit inimest, sai alguse 2011. aastal pärast seda, kui Assadi valitsus vastas demokraatiat toetavatele protestidele jõhkra mahasurumisega.