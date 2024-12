Eksperdid: Assadi tulevik sõltub Venemaa ja Iraani abist

Aleppo on islamiorganisatsiooni Hayat Tahrir al-Shami kontrolli all ja teine Süüria suurim linn Hama on ohus. Bashar al-Assadi võim Põhja-Süürias on kokku varisemas.

"Assadi selja taga on väga tugevalt seisnud Venemaa ja Iraan, kes ongi tema valitsust ja kontrolli teatud osa riigi üle üleval hoidnud," selgitas rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse nooremteadur Merili Arjakas.

"Sõltub sellest, mil määral neil hetkel õnnestub konflikti sekkuda, sest Venemaa on olnud hõivatud sõjategevusega Ukrainas. Iraan on seotud sellega, et selle käepikendused Lähis-Idas võitlevad Iisraeli vastu," lisas ta.

Süürias on Vene laevad Tartusi sadamas, lennuväebaas Hmeimimis. Putini jaoks on Lähis-Idas mõju säilitamine tähtis ja lahinguvõime Süürias ülesanne omaette, ütles julgeolekuekspert Raivo Vare.

Ukrainas käiv sõda on sundinud Putinit Süüriast osa vägesid välja viima ja nende tagasitoomine toimuks Vare sõnul suure ringiga.

"Logistikaahel on ka lõhutud mõneti sellepärast, et ta peab ümber Euroopa vedusid teostama, sest läbi Bosporuse väina praeguse seisuga eriti ei kipu saama," ütles Vare.

Venemaa mõju Süürias on nõrgenenud ja Süüria väed ei tundu praegu olukorda kontrollivat. Putinil on ootamatult tekkinud lisatööd.

"Ta peab kontsentreeruma oma tugipunktide kaitsele. Tal ei jää teiste asjade jaoks ei jõudu ega huvi. Ja samas ta on sellega seotud, ta ei saa sealt ka välja tõmbuda, sest siis ta on Lähis-Idast häbiväärselt taandunud. See jälle ei sobi. Nii et ma arvan, et ta on praegu väga suures mures," rääkis Vare.

Venemaa on siiani Lähis-Idas ning Aafrikas näidanud, et toetab oma liitlasi, ütles Merili Arjakas.