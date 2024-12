Balti riigid kehtestavad Gruusia protestide mahasurujatele sissesõidukeelu

Tegemist on valitsuse määrusega, mille alusel kehtestatakse neile inimestele inimõiguste rikkumise tõttu sissesõidukeeld.

"Demokraatia vastased ja inimõiguste rikkujad ei ole meie riikidesse oodatud," ütles välisminister Margus Tsahkna.

"Gruusia rahvas võib oma õiguste eest protesteerida, sest nende võimupartei on valetanud pikaajaliselt ja süstemaatiliselt oma rahvale ning inimestel on õigus protestides näidata oma meelsust. Protestijate vastu suunatud vägivald on ebaproportsionaalne ning inimõiguste vastane," ütles Tsahkna.

Tuhanded inimesed on Gruusia pealinnas Thbilisis ja teistes linnades kogunenud mitmendat päeva meelt avaldama pärast seda, kui peaminister Irakli Kobahhidze teatas otsusest lükata Euroopa Liiduga liitumiskõneluste algus 2028. aastani edasi.