Biden andis oma pojale Hunterile armu

"Täna allkirjastasin oma pojale Hunterile armuandmise. Ametisse asumise päevast peale ütlesin, et ei sekku justiitsministeeriumi otsustusprotsessidesse ja pidasin oma sõna, isegi kui olen näinud, kuidas mu poja suhtes on käitutud valikuliselt ja ebaõiglaselt ning ta kohtu alla antud," ütles president oma avalduses.

Valge Maja on korduvalt kinnitanud, et Biden ei anna armu ega muuda oma pojale, kunagisele narkosõltlasele, määratud karistusi.

Hunter Bidenis on saanud vabariiklaste, sealhulgas presidendiks valitud Donald Trumpi sihtmärk.

"Ükski mõistlik inimene, kes vaatab Hunteri juhtumite fakte, ei jõua muule järeldusele kui et Hunter sattus sihtmärgiks ainult seetõttu, et ta on minu poeg," ütles Biden.

Hunter Bidenile oleks kolmapäeval määratud Delaware'is karistus valeütluste ja relvasüüdistuste eest. Delaware'i kohus oli ta süüdi tunnistanud oma narkosõltuvuse varjamises, kui ta 2018. aastal relvaloa ankeedi täitis.

Septembris tunnistas ta end süüdi föderaalkuriteos, kuna ta ei olnud tasunud 1,4 miljoni dollari väärtuses makse, kulutades samas ohtralt narkootikumidele, seksitöötajatele ja luksuskaupadele. Selles asjas ootas teda karistuse määramine 16. detsembril.

"Olen tunnistanud ja võtnud vastutuse oma vigade eest oma sõltuvuse süngeimatel päevadel – vigu, mida on ära kasutatud, et mind ja mu perekonda avalikult alandada ja häbistada poliitilises konkurentsis," ütles Hunter Biden pühapäeval tehtud avalduses, lisades, et on nüüdseks olnud kaine üle viie aasta.

"Sõltuvushoos raiskasin palju võimalusi ja eeliseid... Ma ei võta tänast armuandmist enesestmõistetavana ja pühendan oma ülesehitatud elu nende abistamiseks, kes on endiselt haiged ja kannatavad," lubas Hunter Biden.

President, kelle poeg Beau suri 2015. aastal ajuvähki, ütles, et tema vastased püüdsid Hunterit murda valikulise süüdistuse esitamisega. Tema sõnul ei anta inimesi peaaegu kunagi kohtu alla selle eest, kui nad on relvaloa ankeedi täitmisel eksinud. Ta lisas, et teised, kes on jäänud sõltuvuse tõttu maksude maksmisega hiljaks, kuid maksid need hiljem koos intresside ja karistustega nagu ka tema poeg tegi, on tavaliselt saanud mitte-kriminaalse lahenduse oma juhtumitele.

"On selge, et Hunterit koheldi erinevalt. Süüdistused tema juhtumites ilmnesid alles pärast seda, kui mitmed minu poliitilised vastased kongressis õhutasid neid mind ründama ja minu valimise vastu seisma," ütles Biden. "Püüdes Hunterit murda, on nad üritanud mind murda – ja pole põhjust arvata, et see siin peatub. Aitab."

Biden ütles, et tegi otsuse nädalavahetusel. President, tema naine Jill Biden ja nende perekond, sealhulgas Hunter, veetsid tänupüha Massachusettsi osariigis Nantucketis ja naasid laupäeva õhtul Washingtoni. Reede pärastlõunal Nantucketi poodides jalutades karjus üks toetaja teiselt poolt tänavat presidendile, et ta annaks oma pojale armu, vahendas uudisteagentuur Reuters.

"Siin on tõde: ma usun justiitssüsteemi, kuid sellega maadeldes usun ka, et toores poliitika on selle protsessi nakatanud ja toonud kaasa õigusemõistmise nurjumise – ja kui ma sel nädalavahetusel selle otsuse tegin, siis ei olnud mõtet seda enam edasi lükata," ütles Biden armuandmise jõustamise kohta.

"Loodan, et ameeriklased mõistavad, miks isa ja president sellisele otsusele tulevad," lõpetas Joe Biden oma avalduse.

Ajaleht The Wall Street Journal märkis oma ülevaates armuandmisest, et Biden ja tema meeskond on sel aastal korduvalt kinnitanud, et president ei anna Hunterile armu. Nii ütles Joe Biden juunis, kui kohus tunnistas Hunteri süüdi relvaseaduse rikkumistes, et ei anna talle armu. Ning veel ka 7. novembril ütles Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre kinnitas, et armuandmist ei tule: Meil on seda küsitud korduvalt. Meie vastus on sama ja see on ei," ütles Valge Maja esindaja.