Läti transpordiminister võitleb Rail Balticu Riia ühenduse eest edasi

Läti transpordiminister Kaspars Briškens jätkab võitlust, et ühendus Riiaga oleks siiski Rail Balticu esimese etapi osa.

Rail Balticu põhitrassi valmides peab Läti valitsuse hinnangul saama sõita ka Riiga

Nädala eest jõudsid Läti ministrid valitsuse istungil üksmeelele, et Riia ühendusele saab mõelda alles siis, kui on kindel, kust tuleb põhitrassi ehituse raha. Nüüd leitakse transpordiministeeriumis, et otsus Riia esialgu kõrvale jätta pole siiski lõplik.

10. detsembril peaks valitsus lõplikult otsustama, mis edasi saab.

ERR-i Läti korrespondent Ragnar Kond ütles, et valitsuse liikmetest ei ole keegi tegelikult Riia ühenduse vastu, probleem on lihtsalt selles, et kust võtta selleks raha ja enne kui pole selge, millise raha eest ehitada põhitrassi, ei saa rohkem kohustusi võtta.

"Viimastel päevadel on Riias välja käidud väga palju majandusanalüüside tulemusi, on tehtud küsitlusi, mis näitavad, et Riia ja Rail Balticu ühendus tervikuna tegelikult kannatavad, kui seda Riia ühendust, kasvõi üht ühendust, kas siis keskraudteejaama või lennujaamaga esimeses etapis ei tule," ütles Kond.

"Nüüd ongi küsimus selles, et üks ei välista teist, kui põhitrassi ehituseks saadakse Euroopast raha, siis on võimalik Riia ühenduste jaoks kasutada ka teisi allikaid Euroopas. Millised need olema saavad, on otsustamise koht ja lõplikku otsust ju veel ei ole," lisas ta.

Kond rääkis, et järgmisel nädalal on Lätis edasiminekut ka põhitrassi suhtes, nimelt toimuvad kolm päeva ehitajate kohtumised kohalike inimestega, et selgitada, kuidas põhitrassi ehitus Riiast Leedu suunda kulgema hakkab. Millal kopp maasse lüüakse ei ole praegu veel teada.

Teisipäeval toimub parlamendis ka Rail Balticu uurimiskomisjoni istung, kus osaleb ka peaminister Evika Silina.