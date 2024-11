Rootsi peatas julgeolekukaalutlustel meretuuleparkide rajamise

Rootsi valitsus teatas esmaspäeval, et ei väljasta enam ühtegi litsentsi avamere tuuleparkide ehitamiseks ja käitamiseks, mis pidid ulatuma Rootsi idarannikust Ahvenamaa lähistelt kuni Öresundi väinani Taani lähedal, vahendas The Guardian. Kavandatud 14 tuulepargist sai loa ainult üks.

Värske NATO liikmesriigi Rootsi relvajõud teatasid, et avameretuulikud segavad muu hulgas sensoreid ja radareid ning kahjustavad seega riigi kaitsevõimet.

Tuuleparkide töö tõttu võib hilineda näiteks vaenlase ballistiliste või tiibrakettide ning allveelaevade avastamine või see muutub keerulisemaks, selgitas kaitseminister Pål Jonson pressikonverentsil. "Kui teil on tugev signaalluure ja radarisüsteem, mis on oluline näiteks Patrioti õhutõrjesüsteemi jaoks, siis sellel oleks negatiivsed tagajärjed, kui andurite vahele jääks avamere tuulepark."

Ta viitas pingelisele julgeolekuolukorrale pärast Venemaa käivitatud sõda Ukrainas ja asjaolule, et Venemaa ülimalt militariseeritud Kaliningradi enklaav asub Läänemere teisel kaldal Rootsi kaguranniku vastas.

NATO mereväe ülem ütles selle aasta alguses, et peaaegu miljardi inimese julgeolek Euroopas ja Põhja-Ameerikas on ohus Venemaa katsete tõttu võtta sihikule veealune taristu, sealhulgas tuuleparkide haavatavad kohad.

"Me teame, et venelased on arendanud mere all tugevalt oma hübriidsõja võumeid, et häirida Euroopa majandust kaablite, internetikaablite ja torujuhtmete kaudu. Kogu meie merealune majandus on ohus," tõdes aprillis Guardianiga rääkinud NATO liitlasvägede mereväe (Marcom) ülem, admiral Didier Maleterre.

Rootsi valitsuse heakskiidu sai ainult üks riigi läänerannikule kavandatud tuulepark. Poseidoni tuulepark rajatakse Stenungsundi lähedale ja see hõlmab 81 tuuleturbiini, mis toodavad 5,5 teravatt-tundi aastas.