Euriborile prognoositakse langemist alla kahe protsendi

Kuue kuu euribor on jõudsalt langenud ja jõudnud tasemele 2,675 protsenti. Viimaste aastate tipp jääb eelmise aasta oktoobrisse, kui kuue kuu euribor oli enam kui 4,1 protsenti. Analüütikud usuvad, et kiire langus jätkub ning järgmise aasta lõpuks on euribor kahanenud alla kahe protsendi.

Kui aasta esimeses pooles langes euribor pigem oodatust aeglasemalt, siis teises pooles on olukord vastupidine.

"Kuivõrd inflatsioon on tulnud alla ja majandus on jahtunud ka Euroopas, siis turuosalised usuvad ja ootavad, et Euroopa Keskpank langetab intresse kiiremini, kui varasemate prognooside järgi julgeti arvata, ja see toob endaga kaasa ka ettevaatava euribori languse," lausus Coop Panga finantsjuht Paavo Truu.

"Majanduse olukord on kehvem kui oodati, mistõttu euribori langus on olnud selline, nagu näeme. Peagi tuleb Euroopa Keskpanga istung, kus baasintressi ilmselt taas langetatakse," ütles Redgate Capitali partner Valeria Kiisk.

"Turu üldine konsensus on, et kindlasti langetatakse (baasintresse) kas 25 või 50 baaspunkti. Viimaste tunnetuste järgi usutakse isegi 0,5 võimalikkust," lausus Truu.

Intresside ja koos nendega euribori langust oodatakse ka järgmiseks aastaks.

"Turud prognoosivad kiire languse jätkumist. Aasta pärast, prognoositakse, et euribor võib olla tasemel 1,7-1,8 protsenti ehk alla kahe. See tähendab, et usutakse, et Euroopa Keskpank võib langetada oma intressi 1,5 kanti," lausus Truu.

Koos euribori langusega on tõusnud aktiivsus kodulaenude võtmisel.

"Turg on olnud aktiivne eriti selle aasta keskpaigast, suvest saadik. Seda mõjutavad kaks tegurit – pankade vahel on tihe konkurents klientide pärast ja üsna aktiivselt tullakse küsima, et ehk ma saan paremat intressimäära ja see suurendab lepingute mahtu. Aga viimastel kuudel tundub, et ostjad on kinnisvaraturule tagasi tulemas," lausus SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Truu märkis, et kodulaenude kõrval on laenuaktiivsus tõusnud eriti hoogsalt äriklientide hulgas.