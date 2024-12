Pärnus toimus kaitsetööstuspargi esimene avalik arutelu

Kaitsetööstuspargi asukoha valik tehakse viie ala seast, millest kaks võimalikku asuvad Ida-Virumaal, üks Läänemaal ja kaks Pärnumaal. Kaitseministeerium tahab tööstuspargi asukoha otsustada 2025. aasta augustis.

"2025. aasta lõpuks võiks juba hakata midagi ka ehitama. Pean silmas eeskätt baastaristut ehk seda, mida riik ise hakkab tegema. Ma arvan, et esimesed tehased võiks olla 2026. aasta lõpuks üleval," lausus kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirp.

Sirbi sõnul võiks pargis tootmist alustada kolm kuni viis ettevõtet ja huvi on juba üles näidatud.

"Sinna sobib kõiksugune tootmine, mis seostub laskemoona või lahingumoona tootmisega. Konsultatsioonide tulemusena kaitsetööstusega võib hinnata, et see võib ulatuda padrunitest kuni suurtükimoonani," ütles Sirp.

Asukoha valik sõltub paljust, kuid oluline on mõju nii loodusele kui ka elukeskkonnale. Mõjude hinnang tahetakse teha uue aasta juuniks.

Pärnus toimunud kohtumine oli esimesest hetkest emotsionaalne, sest osa seltskonnast oli häälekalt pargi Pärnumaale tuleku vastu. Probleemidena toodi välja paljut, näiteks võimalikku loodusreostust, tekkivat müra ja negatiivset mõju turismile.

"Tegemist on keemiatööstusega ja see tuleb Pärnu lahest kolme kilomeetri kaugusele. Põhjavesi ja Pärnu lahe reostus, kus minu lapsed elama hakkavad?" ütles Priit.

"Mina olen selle vastu. Väga palju on kära-müra, ühesõnaga saastust;" nentis Toivo.

"Meie puhas toit, meie puhas põhjavesi, kõik kannatab. Meie rahva tervis kannatab. Minu arust tuleb kaitsevalmidus ju sealt," lausus Herdis.

Pärnumaa ettevõtjate koja hinnangul võiks aga kaitsetööstuspark Pärnumaale kasu tuua.

"Mina arvan, et selline kompleks, läbimõeldud plaan on Pärnumaale väga teretulnud. Kui see on kooskõlas kõikvõimalike reeglitega, siis mis saab selle vastu olla. Kaitsetööstuse teema ei ole kunagi olnud lihtne töö, pigem on see keerukas teadusmahukas, mis toob siia võib-olla ka kõrgemalt tasustatud töökohti, kui võib-olla keskmine Pärnu töökoht täna on," ütles Pärnumaa ettevõtete koja juhatuse liige Andres Sooniste.

Kaitsetööstuspargi avalikud arutelud jätkuvad teisipäeval Läänemaal ja kolmapäeval Ida-Virumaal.