Riigikogu opositsioon jätaks meretuulepargid ehitamata

Kavandatud meretuuleparkidest ja nende mõjust julgeolekule räägiti täna Riigikogu infotunnis. Michal ütles, et tema hinnangul saab meretuuleparkide, aga ka teiste taastuvenergiarajatiste võimalikku negatiivset mõju vaatlussüsteemidele leevendada.

"Kaitseministeerium koos kaitseväega ja koos energeetikutega peab otsima neid viise, kuidas kompenseerida erinevatest taristute objektidest tulenevaid häireid mistahes hoiatussüsteemides, vaatlussüsteemides ja igal pool mujal. On võimalik seda negatiivset mõju leevendada nii, et julgeolek ei satu ohtu ja inimesed saavad soodsama elektrienergia," ütles Michal.

Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200) on peaministriga nõus ja ütleb, et otsida tuleks kompromissi nii, et tuulepargid saaksid ehitatud ja julgeolekurisk maandatud. Tema sõnul soovib riigikaitsekomisjon järgmisel nädalal kohtuda ka kaitseväe juhatajaga.

"Vaatame seda kompleksselt. Tegelikult me ei tohiks kummagi valdkonna osas midagi ohverdada ega kumbagi kahjustada. Minule teadaolevalt on siiski lootus, et õnnestub leida selline sobiv tehniline lahendus," sõnas Stoicescu.

Opositsioonipoliitikute hinnangul peaks Eesti järgima Rootsi eeskuju ning jätma meretuulepargid rajamata.

"Kui Rootsi otsustas, et see segab väga tugevalt kaitseväe radareid, siis peame meie sedasama tegema. Me lihtsalt ei saa lubada, et me ei näe. Me oleme ka NATO eelhoiatus. Me oleme Saksamaa eelhoiatus. Me oleme USA eelhoiatus," ütles riigikaitsekomisjoni liige Anti Poolamets (EKRE).

"Meie arvame, et julgeolek on number üks. Mis puudutab energeetikat, siis selles osas on lahendus olemas. Me ei pea sinna meretuuleparke ehitama. Meil on olemas põlevkivisektor. Me saame ilusti hakkama ilma ka meretuuleparkideta," ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats.

Tõenäoliselt kogunevad majandus- ja riigikaitsekomisjon järgmisel nädalal ühisistungile, et meretuuleparkide rajamise ja julgeolekuriskiga seonduvat arutada.