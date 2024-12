Keldo: kõige kiuste inimeste sissetulekud tõusevad

Eesti majandusel on nina ülespoole ja inimeste reaalne ostujõud on eelmise aasta juunist kasvanud, ütles majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (Reformierakond) "Esimeses stuudios".

"Palk on kasvanud kiiremini kui inflatsioon. Kõige kiuste inimeste sissetulekud tõusevad ja keskmine pension tõuseb keskmisest palgast kiiremini," sõnas Keldo.

Keldo hinnangul lähevad praeguse kehva majandusolukorra juured 2022. aastasse, kui tarneahelad katkesid.

"See on olnud keeruline aeg. Ukraina sõda on pannud põntsu: kas julged investeerida või teha kodu ostuotsuse. Valitsuse ülesanne on seal anda stabiilsus," sõnas Keldo.

Keldo ütles, et suhtleb palju ettevõtjatega, kes kiidavad valitsuse plaane. "Nad soovivad, et riik ei teeks bürokraatiat ja me olemegi astumas neid samme valitsusega," sõnas minister.

"Meil on näide, et ettevõtjalt küsitakse samasid andmeid korduvalt. Kogu ettevõtlusvaldkonnas on üle 400 eri aruande, aga me tahame ideaalis näha, et oleks üks aruanne," sõnas Keldo.

"Oleme pikalt rääkinud, et meil on palju häid e-teenuseid, aga selleks peab ka ettevõte ise pingutama, esitama e-arveid ja digitaliseerima," lisas ta.

Keldo soovib, et ka Euroopa Liidu nõutud jätkusuutlikkuse raportit oleks võimalik automatiseerida.

"Eestil on selge ootus, et ka EL-is toimuks bürokraatia selge ülevaatamine, sest muidu pole EL konkurentsivõimeline USA ja Aasia kõrval," sõnas Keldo.

Keldo on nõus, et Eestil on rohkem majanduslikku ambitsiooni vaja.

"Mina unistan Eesti ühiskondlikust debatist, kust julgus ja ambitsioon ei oleks kadunud. Räägitakse ümberjaotamisest, aga tuleb alustada väärtuse loomisest. Meil peab olema lisandväärtuse kasv, siis tuleb rikkus ja jõukus, peale seda tuleb arutada, mida ümber jagada," tutvustas Keldo oma maailmavaadet.

Keldo märkis, et Eestis on puidusektor üks tööstuse mõttes suurema potentsiaaliga ettevõtmisi.

"Riik ja erasektor saavad koostööd teha nii, et riik loob keskkonna. Oleme käivitamas rakendusuuringute keskust, kus tippteadlased kohtuvad ettevõtjatega. Esimene suund on biorafineerimine," sõnas Keldo.

Keldo leiab, et Eesti energiaportfell peab olema mitmekesine.

"Eestil peab olema tuult ja päikest, aga ka juhitavaid võimsusi. Elering ongi tulemas välja juhitavate võimuste sagedusreservi vähemuspakkumisega. Mina väga toetan ka arutelu tuumajaama üle. Samuti peavad meil olema väga head ühendused naabritega. Sestap olemegi planeerimas ka Estlink 3," rääkis Keldo.

EL kliimaeesmärkidega nõustumisest rääkides ütles Keldo, et selleks peab Eestil olema ka päriselt tehnoloogia, mis suudab tööstuses selle eesmärgi tagada ja et oleks samm-sammult kaardistus, kuidas seda teha.