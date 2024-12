ERR Saksamaal: ettevõtjad ootavad poliitikutelt konkurentsivõime taastamist

Kümned tuhanded Volkswageni töötajad protestisid sel nädalal Saksamaa autohiiu plaanide vastu panna kinni mõned oma kodumaistest tehastest, koondada töötajaid ja kärpida allesjääjatel 10 protsendi võrra palka.

"Ma armastan oma tööd, ma ei taha seda kaotada," ütles Volkswageni töötaja Daniela Hildebrandt.

"See on nagu jalgpallis. Jalgpallis lastakse treener lahti, kui meeskond ei võida. Siin on vastupidi. See on vastuvõetamatu," lausus samuti Volkswagenis töötav Lucia Heim.

Küsimus ei ole üksnes Volkswagenis ega ka selles, kui hästi saab Saksa autotööstus hakkama elektriautode ja digimaailma liikumisega, vaid üldisemalt selles, et osa tööstusest hakkab Saksamaal uksi kinni panema.

"Me oleme olnud väga konkurentsivõimeline tootmiskoht, aga nüüd oleme me energiahinna, bürokraatia, väga aeglase asjaajamise ja kõrgete maksude tõttu väga raskes olukorras," märkis Saksamaa autotööstuse liidu pressijuht Simon Schütz.

"Me oleme endiselt väga innovatiivsed, meil on väga tugev tiim ja palju eksperte, me pakume sageli välja lahendusi, aga need viiakse ellu mujal, tootmiskulude ja kõige muu tõttu. Me oleme pühendunud Saksamaale, oma kodukohale, ja me tahame siia investeerida, aga me vajame raamistikku, mis muudab selle kergemaks ja edukaks," lisas ta.

Autotööstuse edulugu on Berliini südames näitusesaalis välja pandud. Vahepealne ärimudel, mis põhines odavaks peetud Vene gaasil ja lõputul Hiina turul, on lõppenud.

Lahendusi ootab tööstus kõigepealt poliitikutelt ja lähenevatelt valimistelt. Tõenäoliste valimiste võitjate, kristlike demokraatide, lähedane mõttekoda Konrad Adenaueri sihtasutus näeb neid eelkõige vabamas turus, seda ka energiahindade allatoomisel.

"Me ootame, et järgmise viie aasta jooksul tuleb palju uut energiat turule. Mina arvan, et ei olnud hea mõte tuumajaamad kinni panna, aga see on tehtud ja me ei muuda seda enam. Mis aitab, see on jällegi turusüsteem. Praegu kehtib meil palju regulatsioone eri energiasektoritele, kui need lihtsalt lõpetada ja lasta turul toimida, siis hinnad tulevad alla," lausus Adenaueri sihtasutuse majandusosakonna juht Jan Cernicky.

Taastuvenergia toob lõpuks energiahinnad alla, ütlevad ka rohelised ja sotsiaaldemokraadid.

"Eelmine oli rekordaasta tuulikutel ja päikeseenergial ja need lähevad iga aastaga odavamaks. Saksa tööstus vajab odavat energiat," ütles Bundestagi liige Anton Hofreiter (Roheliste partei)

"Meil on vaja investeeringuid taristusse ja vesinikku, me rajame oma selgroo vesinikule ja see on vajalik, et meil oleks suur tööstus tulevikus," lausus Bundestagi liige Bernd Westphal (Sotsiaaldemokraatlik partei).

Sotsiaaldemokraadid lubavad ühtlasi toetusi Saksamaale investeerijatele.