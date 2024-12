Teise piirkonna kiirabi patsiendi mitteteenindamine võib haiglale trahvi tuua

Tänavu 13. augustil tuli kiirabil mitmeid tunde oodata Põhja-Eesti regionaalhaigla ukse taga. Suurhaigla erakorralise meditsiini osakond (EMO) õigeaegselt patsiente vastu võtta ei suutnud, teised haiged aga seda teha ei soovinud. Tekkis reaalne oht, et kiirabi ei saa kõiki väljakutseid vastu võtta, sest brigaadid ootavad haigla eestaga.

"Kui tekib korraga rohkem traumapatsiente või raskeid patsiente, kellele on vaja rohkem ressurssi osutada õdede ja arstide poolt, siis teised mitteerakorralised patsiendid jäävad ootele, mille tulemusel tekib selline kaskaadefekt, mis ühest haiglast hakkab pihta ja kohe läheb teise haiglasse," rääkis terviseameti peadirektori asetäitja Ragnar Vaiknemets.

Kui kiirabi välijuht proovis toona patsiente teistesse haiglatesse suunata, siis haigete mittevastuvõtmist põhjendati haiglate vahelise kokkuleppega, mille järgi on igal raviasutusel oma piirkond. Vaiknemetsa sõnul on tegu hea tahte kokkuleppega, mis ei ole õigusaktidega kooskõlas.

"Kiirabi kui toob patsiendi, siis haigla on kohustatud vastu võtma, ta ei saa keelduda ei piirkonna tõttu ega mingil muul põhjusel patsiendi vastuvõtmisest. Samuti, kui haigla EMO on sajaprotsendiliselt voodikohtadega hõivatud, siis haigla peab leidma ümberkorralduseks erinevaid võimalusi," märkis Vaiknemets.

Põhja-Eesti regionaalhaigla EMO juhi Marit Märgi sõnul püütakse leida lahendus, kuidas haiglasiseselt patsiendid liiguksid kiiremini teistesse osakondadesse. Omaette murekoht on EMO-s kas hooldekodu, õendushaigla kohta või koju viimist ootavad patsiendid.

"Ideaalis võiks hommikuks olla EMO tühi saali pool, aga me alustame 10+ patsiendiga ja neli-viis neist vajab tegelikult kas hooldekodu või õendusabi kohta," ütles Märk.

Lääne-Tallinna keskhaiglale heideti muuhulgas ette, et nad keeldusid vastu võtmas traumapatsiente. Lääne-Tallinna keskhaigla juhi Arkadi Popovi sõnul pole nö klassikalist traumapunkti nende haiglas kunagi olnud ja see on ka terviseametile hästi teada. Popovi sõnul on ettekirjutus karmisõnaline, nõudes, et haiglad määruse vastu ei eksiks, kuid reaalsus on hoopis midagi muud.

"Me peame mõistma, et kiiresti probleemi lahendada on mõnikord võimatu, sest on vaja lisaressursse, eelkõige osakonnad, mis olid disainitud, ehitatud 2000 alguses, on tänapäeval väikesed ja ei vasta enam vajadustele, mida me täna näeme, sest erakorraliste patsientide arv pidevalt kasvab," ütles Popov.

Määruse kohaselt tuleb kriitiline haige vastu võtta kohe, mittekriitilise patsiendi ooteaeg kiirabiautos võib olla kuni 30 minutit. Terviseamet kontrollib määrusest kinnipidamist ja kui haiglad sellega hakkama ei saa, siis on ametil õigus määrata neile kuni 640 eurot ühekordset sunniraha.