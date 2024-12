ERR Saksamaal: küsitluste järgi võidab CDU veebruaris valimised

Berliini tänavapildis pole näha veel ühtegi valimisplakatit, küll aga kuuski ja piparkooke. Pärast pühi tuleb kaaluda, kellele veebruaris hääl anda.

Arvamusküsitluste järgi on head šansid valimised võita kristlikel demokraatidel, kes lubavad Saksa majanduse raskustest välja tuua bürokraatia ja regulatsioonide leevendamisega. Ühtlasi soovivad konservatiivid ümber vaadata Euroopa Liidus kavandatud keelu sisepõlemismootoriga autodele.

"Ma arvan, et me peame ka tulevikus sisepõlemismootoriga autosid lubama ning mina ja CDU seisame selle eest, et Euroopa tasandil vaadatakse üle klausel, mis puudutab sisepõlemismootorite keelamist," rääkis Bundestagi väliskomisjoni liige Jürgen Hardt (CDU).

Ukrainale võib valitsusevahetus Saksamaal tuua tugevama toetuse ja ammuoodatud Taurus raketid.

"CDU juht Friedrich Merz on selgelt välja öelnud, et põhimõtteliselt on ta valmis Tauruse rakette saatma," märkis Hardt. "Ta esitaks meelsasti Venemaa presidendile ultimaatumi, et kui ta lõpetaks tsiviilelanikkonna pommitamise Ukrainas, siis me võib-olla loobuksime Taurusi saatmast. Aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes vajab Ukraina kõike, et Venemaa kallaletungile vastu seista. See on meie huvi ja seetõttu on meile absoluutne prioriteet, et Ukraina selle sõja võidaks."

Mõttekoja Demokraatliku Strateegia Initsiatiiv direktor Benjamin Tallis märkis, et populaarse kandidaadi Friedrich Merzi tulevikupoliitika on lahtine.

"Hiljuti on ta öelnud palju positiivseid asju Ukraina kohta. Et Ukraina peab võitma. Et kui Putin ei lõpeta oma agressiooni, siis saadab Saksamaa tema juhtimisel Taurus raketid. Ja et Ukrainast peab saama NATO liige. See on väga positiivne. Aga minevikus on ta Ukraina kohta ka teisi asju öelnud, nii et milline Friedrich Merz lõpuks välja ilmub, on suur küsimus ja kellega koos ta valitsema hakkab on samuti suur küsimus," täheldas Tallis.

Uue valitsuse sündi on Saksamaal oodata kevadel.