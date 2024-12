Valgevene võib järgmisel aastal saada Vene raketid Orešnik

"See saab võimalikuks, ma arvan, järgmise aasta teises pooles, kui Venemaal saab nende komplekside seeriatootmine hoo sisse," ütles Putin pärast Vene-Valgevene liitriigi kõrgeima riiginõukogu istungit.

Ta märkis, et Orešniku tarned Valgevenesse viiakse läbi sedamööda, kuidas nende komplekside seeriatootmine Venemaal suureneb ja need süsteemid muutuvad kättesaadavaks Venemaa strateegilistele vägedele.

Putini sõnul tuleb siiski lahendada veel hulk tehnilisi küsimusi.

Ta selgitas, et Valgevenel on teatud taristuvõimekus selliste rakettide vastuvõtuks veel Nõukogude Liidu aegadest.

"Seetõttu on selliste komplekside kasutuselevõtt Valgevenes seotud minimaalsete kulutustega taristu ettevalmistamiseks," lisas ta.

"Ja muidugi hoolimata asjaolust, et need (raketisüsteemid Orešnik - If) on osa Venemaa strateegilisest raketiväest, jääb sihtmärkide kindlaksmääramine võimaliku vaenlase alal kindlasti Valgevene sõjalis-poliitilise juhtkonna asjaks. See on ilmselge," ütles Putin.

Venemaa kasutas keskmaa ballistilist raketti Orešnik 21. novembril Ukraina vastu, mis väidetavalt on esimene kord, kui mitme lõhkepeaga ballistilist raketti kasutatakse lahinguolukorras.