Musk toetas Trumpi kampaaniat veerand miljardi dollariga

Maailma rikkaim inimene Elon Musk kulutas üle veerand miljardi dollari, et aidata Donald Trumpil võita novembris toimunud USA presidendivalimised, selgus reedel avalikuks saanud andmetest.

Elektriautode tootja Tesla, kosmosefirma SpaceX ning sotsiaalmeediaplatvormi X (endine Twitter) miljardärist omanik andis Trumpi 2024. aasta kampaaniat toetavatele rühmitustele 259 miljonit dollarit, selgus neljapäeva hilisõhtul avaldatud föderaalse valimiskomisjoni (FEC) uutest dokumentidest.

Hiiglaslikud annetused tegid Muskist Ameerika Ühendriikide ajaloo ühe suurima presidendikampaania toetaja, aidates tal saada Trumpi võimsaks poliitiliseks liitlaseks, kes mängib nüüd võtmerolli tulevase vabariiklaste administratsiooni poliitilise tegevuskava kujundamisel, tõdes uudisteagentuur Reuters.

Musk andis 239 miljonit dollarit kampaaniagrupile America PAC, mille ta asutas Trumpile toetuse kogumises valijate seas ning mis on omasuguste kampaaniagruppide hulgas ülisuur.

Oktoobri lõpus andis Musk täiendavalt 20 miljonit dollarit RBG PAC-ile, rühmitusele, mis püüdis veenda valijaid, et Trump ei kirjuta FEC-i dokumentide kohaselt alla üleriiklikule abortide keelustamise seadusele. Grupi nimi viitab surnud ülemkohtu kohtunikule Ruth Bader Ginsburgile, liberaalsele ikoonile, kes on tuntud oma abordiõiguste toetamise poolest ning kelle lahkumise järel kaldus ülemkohtus ülekaal abordikeelu toetajate poole.

Musk on valimiste järel tõusnud Trumpi üleminekumeeskonna lähedaseks nõuandjaks. Trump valis ta koos endise vabariiklaste presidendikandidaadi ja ettevõtja Vivek Ramaswamyga juhtima töörühma, mille eesmärk on kärpida valitsuse kulutusi ja regulatsioone.

Musk ja Ramaswamy kohtusid neljapäeval kongressis seadusandjatega, kelle toetust neil on vaja, et võita ulatuslikud kulutuste kärped, mida Trump on neil palunud.

Need kaks on nõudnud tuhandete föderaaltöötajate vallandamist, eeskirjade kärpimist ja programmide kõrvaldamist, mille tähtaeg on aegunud nagu näiteks veteranide tervishoid.

Musk on üleminekuajal olnud ka regulaarne esineja ja Trumpi usaldusisik viimase residentsis Mar-a-Lagos.