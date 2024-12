Iisraeli väed sisenesid Süüriasse ja pommitasid sealseid sõjalisi objekte

"Iisraeli väed on võtnud kontrolli alla Hermoni mäe tipu, mis asub piirist Süüria pool, samuti mitu teist kohta, mida peetakse vajalikuks piirkonna kontrolli stabiliseerimiseks," ütlesid anonüümsed Iisraeli ametnikud väljaandele The New York Times (NYT).

Lehe andmetel kinnitas Iisraeli kaitsejõudude (IDF) peastaabi ülem Herzi Halevi laupäeva õhtul detailidesse laskumata, et Iisrael "saatis väed Süüria territooriumile".

"Maaväed osalevad võitluses neljal rindel: terrorismi vastu Juudamaal ja Samaarial, Gazas, Liibanonis ning eile õhtul saatsime väed Süüria territooriumile," ütles ta pühapäeval.

"Meil töötavad koos suurepärased maaväeüksused, jalavägi soomukitel, insenerid ja suurtükivägi ning nad teevad koostööd teiste IDF-i harudega: õhu- ja mereväe ning luureteenistusega," ütles Halevi, kui riik valmistub võimalikuks islamiäärmuslaste rünnakuks Süüriast.

Varem teatati, et Iisraeli sõjavägi asus positsioonidele piiri puhvertsoonis, viidates võimuvahetusele Süürias. Iisraeli võimud nimetasid seda ajutiseks meetmeks.

Samas ütles Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et 1970. aastatest kehtinud lepet Golani kõrgendikel Iisraeli ja Süüria vahel puhvertsooni kohta praegu de facto ei eksisteeri. "Seda kokkulepet enam ei eksisteeri: Süüria sõjavägi on oma positsioonidelt lahkunud," ütles Iisraeli peaminister.

Netanyahu rõhutas, et Iisrael kaitseb oma piire vaenulike rühmituste eest ning lisas, et vägede saatmine uutele positsioonidele oli tingitud sellest, et Süüria armee üksuste lahkumisel asusid nende positsioonidele ÜRO vaatluse all oleval alal Süürias võimu üle võtnud mässuliste üksused.

Süüria mässuliste rühmituste koalitsioon tõrjus nädalavahetusel võimult Süüriat pool sajandit valitsenud Assadi perekonna ja asus moodustama üleminekuvalitsust.

Iisrael pommitas Süüria sõjalisi objekte

NYT allikad teatasid ka, et Iisraeli õhuvägi korraldas nädalavahetusel rünnakuid Süürias asuvatele sõjalistele sihtmärkidele. Iisraeli kinnitusel olid need vajalikud ennetamaks võimalusi, et Assadi režiimist jäänud relvad sattuksid mässuliste kätte.

Ühe Liibanoni ja ühe Süüria julgeolekuallika teatel tabasid Iisraeli õhurünnakud pühapäeval Damaskuse Mazzehi linnaosa. Lisaks pommitasid arvatavalt Iisraeli lennukid Süüria lõunaosas asuvat Khalkhala õhuväebaasi, milles Süüria armee üleöö lahkus.

Reutersi andmetel tabas Suwayda linna põhjaosas asuvat peamist õhuväebaasi, kus asub Süüria vägede jäetud suur hulk rakette, vähemalt kuus rünnakut. Sealsete varude hulgas on kaugmaarakette, maa-maa rakette ja keemiarelvi.

Rohkem Iisraeli rünnakuid oli aga suunatud Süüria valitsuse julgeolekukompleksile ja uurimiskeskusele, mida Iraan on varem väidetavalt kasutanud rakettide väljatöötamiseks, ütlesid kaks piirkondlikku julgeolekuallikat Reutersile. Iisraeli õhurünnakud tekitasid ulatuslikku kahju Damaskuse Kafr Sousa linnaosas asuvas julgeolekukompleksis paiknevale tolliameti peakorterile ja sõjaväeluure büroodega külgnevatele hoonetele. Kahjustada sai ka uurimisrajatis, ütlesid anonüümsust soovinud allikad Reutersiga rääkida.

Üks allikatest ütles, et löögid tabasid infrastruktuuri, mida kasutati tundlike sõjaliste andmete, varustuse ja juhitavate rakettide osade salvestamiseks.

"Need Süüria sõjalised rajatised kujutasid varem ohtu Iisraelile. Seda ohtu võivad nüüd veelgi süvendada mässuliste äärmuslikud elemendid, kes võivad need oma kontrolli alla võtta ja neid Iisraeli vastu kasutada," ütlesid ametnikud.

Washingtoni Instituudi Iisraeli Laferi teadur Ehud Yaari ütles pühapäeval The Telegraphile: "Mure keemiarelvade ja raskete rakettide sattumise pärast mässuliste kätte on kindlasti õigustatud, kuid pidage meeles, et kemikaalide omamise ning oskuse ja soovi vahel neid kasutada on tohutu vahemaa."

Iisrael jälgib Süüria arenguid lootuse ja murega

Iisrael on Bashar al-Assadi valitsuse kiiret kukutamist Süürias jälginud lootuse ja murega, kaaludes Lähis-Ida viimaste aastate ühe olulisema strateegilise nihke võimalikke tagajärgi. Assadi toetasid riigi pika kodusõja ajal Iraan ja Venemaa.

Iisraeli ametiisikud on väljendanud muret, et keemiarelvad ning muu keelatud laskemoon ja raketid, mida Süüria oli aastakümneid oma relvastuses hoidnud, võivad nüüd sattuda pühapäeval Damaskuse hõivanud islamistide juhitud mässuliste kätte.

Süüria mässu juhtiva rühmituse islamistide liider, Hayat Tahrir Al Shami (HTS) juht ja endine al-Qaeda võitleja Abu Mohammad al-Jolani on pikka aega olnud häälekas Iisraeli-vastane.

Kuni seitsmeaastaseks saamiseni Saudi Araabias üles kasvanud, kolis ta seejärel Damaskusesse, kuhu tema vanaisa oli pärast 1967. aasta kuuepäevast sõda, kus Iisrael Golani kõrgendikud oma kontrolli võttis, ümberasustatud.

Ta on öelnud, et 2000. aasta teine ​​intifada, mis oli Iisraeli-Palestiina konflikti üks verisemaid aegu, radikaliseeris teda. 2021. aastal ütles ta väljaandele PBS Frontline: "Olin sel ajal 17- või 18-aastane ja hakkasin mõtlema, kuidas saaksin täita oma kohustusi, kaitstes okupantide ja sissetungijate poolt rõhutud rahvast."

Iisrael vallutas Golani 1967. aasta Lähis-Ida sõjas ja annekteeris selle hiljem. Rahvusvaheline üldsus, välja arvatud Ameerika Ühendriigid, peab seda okupeeritu alaks ja Araabia Liiga mõistis pühapäeval hukka Iisraeli jõupingutused kasutada ära Assadi langemine, et hõivata rohkem territooriume.

Iisrael on kõrgendatud valmisolekus pärast eelmise aasta 7. oktoobri rünnakut, mille käigus tuhanded Hamasi võitlejad imbusid Iisraeli, tappes üle 1100 peamiselt tsiviilisiku ja võttes üle 250 pantvangi.

Iisraeli põhjapiiril Liibanonis asuv Hezbollah kavandas samuti 7. oktoobril rünnakut, mistõttu Iisrael on viimastel kuudel terrorirühmituse infrastruktuuri ja juhtkonda metoodiliselt hävitanud.

Netanyahu ütles, et Süüria režiimi kokkuvarisemine oli Iisraeli jõulise tegevuse otsene tagajärg Hezbollah' ja Iraani suhtes, mis olid Assadi peamised toetajad.