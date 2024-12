Iisrael eitab oma vägede liikumist puhvertsoonist Damaskuse suunas

Iisrael eitas teisipäeval ilmunud väiteid, et tema väed on tunginud sügavamale Süüria territooriumile, väljudes okupeeritud Golani kõrgendike puhvertsoonist. Süüria allikate väitel on Iisraeli sissetung jõudnud kuni 25 kilomeetri kaugusele pealinnast Damaskusest.