Investorite huvi Efteni kinnisvarafondi vastu jäi napiks

"Kuigi oleme Efteni meeskonnas veendunud, et Baltikumi ärikinnisvaraturu põhi on möödas, ei suutnud me seda veendumust piisavalt selgelt investoritele edastada. Praegusel hetkel paistab, et paljud investorid eelistavad kinnisvarainvesteeringute asemel võlakirju ning ootavad täiendavaid tõendeid turu pöördumise kohta," ütles fondijuht Viljar Arakas.

Emissiooni käigus märkisid investorid kokku 620 544 aktsiat koguväärtuses 11,8 miljonit eurot.

Kokku osales pakkumises 845 investorit, kellest 388 olid olemasolevad investorid. Märgitud aktsiate kogumahust märgiti 97% Eesti investorite poolt ja sealhulgas 29 protsenti Eften Capital AS-iga seotud aktsionäride poolt.

"Vaatamata sellele, et tegemist on emissiooniga, mida täismahus ei märgitud, on kaasatud kapital piisav kõigi plaanitud investeerimisprojektide lõpuleviimiseks. Seega saab pea kogu kaasatud kapital sisuliselt kohe investeeritud," ütles Arakas.

Eften Real Estate Fund AS on 2015. aastal asutatud avalik kinnine alternatiivne investeerimisfond, mis teeb investeeringuid rahavoogu tootvasse ärikinnisvarasse Balti riikides.