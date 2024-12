Eksperdid: ärikinnisvara investorid keskenduvad praegu kodumaisele turule

Eesti ärikinnisvaraturg on madalseisus, kust välisinvestorid tõmbavad raha välja, kuid see ilmestab üldist euroala majanduskriisi. Investorid keskenduvad pigem kodumaisele turule, tõdesid kinnisvaraeksperdid.

Värskeks näiteks väliskapitali piduri tõmbamisest Eesti ärikinnisvaraturul on Ericssoni teade, et ettevõte jätab uue, 155-miljonilise investeeringuna plaanitud tehase Ülemiste Citysse ehitamata. Kinnisvaraeksperdid jäävad seda sammu kommenteerides vaoshoituks ja leiavad, et kaugeleulatuvaid järeldusi sellest teha ei maksa.

"Neil on olemas siin tehased, neil on olemas siin inimesed. Nad ju ei lõpeta oma tegevust siin, vaid nad ei laienda," kommenteeris Ericssoni teadet 1Partner Kinnisvara tegevjuht Martin Vahter.

"Nad praegu panid nii-öelda piduri peale laienemisele," lausus Eften Capitali tegevjuht Viljar Arakas. "Siit nüüd lugeda välja mingeid signaale, et Eesti ei ole investeerimiskõlbulik riik, on kindlasti äärmiselt vale ja pealiskaudne lähenemine."

Arakas tõdes, et Balti riikide ärikinnisvaraturg on olnud jääs juba üle nelja aasta, alates koroona-ajast, sest kriis on järgnenud kriisile. Ent välisinvestorid ei lahku turult mitte Ukraina sõja mõjul, vaid kodustel põhjustel. Nii on kõrged intressid mõjutanud kogu euroala majandust.

"Kinnisvara on teatavasti väga intressitundlik," ütles Vahter. "Ja siin paar aastat tagasi euribor, mis oli null või isegi alla selle, tõusis väga kähku neljale protsendile. Äriplaanid, mis toimisid sellises intressikeskkonnas, ei pruugi enam täna toimida. Ja kui neil koduriigis on raskusi näiteks või on leidnud uued ärivõimalused, siis loogiline käitumine on see, et sa endast kaugemal ja arusaamatumad varad müüd maha."

"Enamik investoreid, kes siin olid ja on väljapoolt, on kuidagi kas Skandinaaviaga seotud," rääkis Arakas. "Kui sul koduturg põleb, siis sa välisoperatsioonidest tood raha koju, et koduturgu päästa. Baltikum paraku on selline piirkond, kus kapital tuleb viimasena, lahkub esimesena.

Samas on kodumaised investorid saanud väga soodsalt teha tehinguid, millest välisinvestor loobuda tahab. Nii ostis Ülemiste Keskuse omanik Mainor aasta algul välja soomlaste osaluse Ülemiste Citys ning Eften Capital koos mitme erainvestoriga pani rahad kokku, et osta soomlaste Cityconilt üles Kristiine Keskus. Samuti Cityconile kuuluv Rocca al Mare keskus veel ootab huvilist, kuid Eften seda ostma ei torma.

"Palun, käärige käised ülesse, minge ostke Rocca al Mare ära! Müüja on igal juhul olemas," sõnas Arakas. "Nende probleemid olid seotud võlakirjaturgudega, finantsturgudega, kus nad jäid haamri ja alasi vahele ja nad ise võtsid meiega ühendust. Me teame päris palju potentsiaalseid välistaustaga müüjaid, kes sobivatel tingimustel võiksid müüa."

Praegu on selgelt ostjate turg, kinnitavad eksperdid.

"Täna lihtsalt ei ole veel ostjad ja müüjad saanud omavahel kokkuleppele," rääkis Vahter. "On näha ka seda, et kinnisvarakruntide pakkumised on tulnud alla. Ka ostjad on täna natuke tagasi tõmmanud oma võimalusi. Et teatav lõhe on jäänud, aga ostjad ja müüjad juba räägivad üksteisega."