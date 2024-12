Tartu linn tahab vähendada ööelu müra

Üks populaarsetest Tartu ööelu kohtadest on Genialistide klubi, kus tegutseb baar, kontserdipaik ja teater. Mitmekülgne ööelu toob endaga kaasa aga müra, mida Tartu linn proovib ohjeldada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui meil on lähestikku elanikud ja Tartu jaoks üks täiesti oluline klubi, siis loomulikult tekivad küsimused heakorrast, tekivad küsimused mürast ja neid kõiki me arutame praegu," ütles Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski.

Müra piiramiseks võib linn piirata näiteks baari lahtioleku aega.

"See on üks väheseid meetmeid, mis meil õiguslikult on ja see on see meede, mida me ei tahaks kuidagi kasutada, aga kui see koostöö ei toimi, siis nagu öeldud, selline meede on olemas ka tõesti," lausus Kaplinski.

Möku omaniku Kaarel Jõudvalla sõnul tekitavad müra lärmakad inimesed tänaval. Kellaajaline piirang muudaks aga baaripidamise ja kultuuriürituste korraldamise keerukaks, kuna enamik baari tulust tuleb peale kella 23 öösel ning Möku tulust makstakse kogu maja kulud ja üür.

"Aastatega me oleme ülimalt läbi põimunud oma tegemistega. Genialistide klubi, Möku ja plaadipoed ja Must Kast loomulikult ja ma nüüd ei taha etteruttavalt öelda, aga tõenäoliselt ka nende jaoks tähendab see kinni panemist või siis alternatiivse koha leidmist. Ma usun, et igal pool on probleemid. Seda juba näitab see, et asukoha vahetamisega ei kao mitte midagi ära, probleemid ikkagi jäävad. Ma arvan, et kõik pigem praegu vaatavad meie otsa, et kuidas meiega käitutakse. See siis sätib noodi teiste kohtade jaoks. Kui meid pannakse kinni, siis ma arvan, et selline väike murepilv tekib ka nende peade kohale," rääkis Jõudvald.

Müra tõkestamiseks arutatakse erinevaid lahendusi.

Genialistide klubi projektide juht Paul Lepasson ütles, et klubiline tegevus ise eriti midagi sisse ei too. "Põhimõtteliselt kui Möku ei saa siin jätkata, siis ega meil ei ole ka siis mingisugust plaani kohe võtta kuskilt, et kust see käive tekitada. Siis see peaks juba mingi täiesti teine asutus olema. Võimalikke lahendusi sai 15 kuni 20 tükki saadetud. Üks tähtsamaid on näiteks see, et sissepääs liigutada Magasini tänavalt Laiale tänavale botaanikaaia poole. Ja siin on veel erinevaid ideid hoovis müratõkke seinte jaoks. Aga peamised asjad - mis tänaval toimub, mis ei pruugi olla meiega seotud, neid me muidugi ei lahenda ja nende vastu meil ei ole väga midagi teha ka," rääkis Lepasson.

Ka teater Must Kast sõltub otseselt baari käibest, kuivõrd nad tegutsemiseks kultuuriministeeriumilt tegevustoetust ei saa.



"Juhul kui see saal peaks siin päriselt kinni minema, siis Tartu kesklinnas või üleüldse Tartu linnas on väga raske meie eelarve juures leida üldse mingit adekvaatset proovisaali, veel vähem etenduste saali. Ma panen küll südamele kõikidele nendele, kes praegu toetaksid Möku või Genialistide klubi kinnipanekut, et siis palun olge ka kahe käega selle poolt, et Siuru keskus võimalikult kiirelt avataks, sest muidu tekib sinna täielik vaakum. Paljudel kontserdikorraldajatel ja etenduste tegijatel ei olegi lihtsalt Tartus kohta ja siis pärast ärge imestage, kui kogu mitmekülgne kultuuritegevus jääb Tallinnasse," rääkis näitleja Kaarel Targo.