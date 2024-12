Euroametnikke ootab kopsakas palgatõus

Veebiväljaanne Politico ironiseerib, et Euroopa Liidu teenistujad said kätte jõulukingituse ning nad saavad kopsaka palgatõusu.

Euroopa Komisjoni töötajatele saadetud informatsiooni kohaselt tõuseb Belgias ja Luksemburgis tegutsevate EL-i teenistujate palk kokku üle kaheksa protsendi.

Selle kohaselt tõusevad ametnike palgad tagasiulatuvalt alates juulist 4,1 protsenti. See lisandub juba juunis saadud 3-protsendilisele kasvule. Järgmise aasta aprillis tõuseb palk veel 1,2 protsenti.

EL-i palgad põhinevad liikmesriikide palkadel, arvesse võetakse veel ka kohalikku elukalliduse mõõdikut.

Politico tõi välja, et Belgias käib tavaliste töötajate palk üldiselt sammu inflatsiooniga ning sel aastal on oodata 3,3-protsendilist palgatõusu.

Komisjoni pressiesindaja Balazs Ujvari ütles, et EL-i ametnike pensionimaksed suurenevad, mis tähendab, et 4,1-protsendiline tõus polegi nii suur, kui paistab. Samuti tõi ta välja, et viimase kahe aastakümne jooksul on EL-i ametnike ostujõud langenud ligi 13 protsenti ja juuni palgatõus toimus Belgias ja Luksemburgis siis, kui inflatsioon oli kõrgel tasemel.