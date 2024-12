Neljapäeval tõuseb elektri hind 542 euroni

Neljapäeval on keskmine elektri börsihind Eestis 223,47 eurot megavatt-tunnist. Kõrgeim on hind kella 8–9 vahel, mil elektri börsihind on 542,03 eurot.

Päeva keskmine elektri hind on neljapäeval 154,74 eurot. Kolmapäeval on see 223,47 eurot.

Lätis on neljapäeva keskmine neljapäeval 234,09 eurot ja Leedus samuti 234,09 eurot.

Kõige kõrgem on hind vahemikus kell 8–9, mil hind on 542,03 eurot. Soomes on samal ajal elektri hind 8,73 eurot. Päeva keskmine on Soomes 2,46 eurot.

Kell 10 langeb hind 192,85 euro peale ja kell 11 85,07 euro peale. Kella 15-st hakkab hind taas tõusma 193,97 ja langeb taas veidi kell 18, kui see langeb 114,40 eurole. Kell 19 langeb hind 85,18 eurole.

Elektritarbimise juhtimise ettevõtte Gridio juht Konrad Hanschmidt ütles ERR-ile, et kõrge elektri hinna juurpõhjus on, et rohke tarbimisega ajal tuleb Eestisse ja Balti piirkonda odavat elektrit Soomest Eesti kaudu ja Rootsist Leedu kaudu. "Hetkel töötab Soome-Eesti kaabel kuni 13. detsembrini 30 protsenti väiksema võimsusena hoolduste tõttu ja seega ei tule Soomest piisavalt elektrit, et hind alla suruda," sõnas ta.

"Tavapärane odav elekter Rootsist pole ka saadaval, sest Rootsi hinna on kõrgeks kruvinud Saksamaa tuulevaikne ilm ning Rootsi ja Taani elekter suundub sinna," lisas Hanschmidt.

"Lisaks on väljas tootmisvõimsusi Lätis ja ka Eesti Auveres toimuvad hooldused ja seega seab Baltikumis hinna nähtavasti mõni kallis elektrijaam, et odava elektripuudusega toime tulla," kommenteeris Hanschmidt.