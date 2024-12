Hartman: piirkondlike esinduste sulgemine tuleks minuga kooskõlastada

Maksu- ja tolliamet, töötukassa, sotsiaalkindlustusamet ja kohtud – kõik nad on kärbete raames otsustanud mõned oma piirkondlikud esindused sulgeda. Regionaalminister Piret Hartman (SDE) leiab, et sellised sammude üle ei tohiks otsustada asutuste juhid, vaid poliitikud.

"Kui me vaatame olemasolevat koalitsioonilepingut, siis oli seal üks eesmärkidest sotsiaalse ja regionaalse ebavõrdsuse vähendamine. Täna kipub see lubadus meil kuidagi tähelepanuta jääma," sõnas Hartman. "Ja selle tõttu olemegi täna toonud valitsusse küsimuse, et otsustame siis ära, et mis põhimõtteid me järgime."

Hiljuti otsustati kohtute haldamise nõukojas Põlva kohtumaja ja ühe Pärnus asuva kohtumaja sulgemine. Endiselt kaalutakse teiste seas Rapla ja Jõhvi kohtumajade sulgemist. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta (Eesti 200) hinnangul peavad kohtud ise otsustama, kuidas vähendatud eelarve raames toime tulla.

"Poliitikutel tuleb hoida oma käed kohtusüsteemist eemal. Ei saa olla niimoodi, et poliitikud hakkavad otsustama, kuidas kohtud töötavad, kus täpselt kohtud asuvad," rääkis Pakosta. "See ei ole poliitiliste sekkumiste teema. Me ei taha tõesti õigusriigi põhimõtetest kuidagi eemalduda."

Seaduse järgi on kohtumajade sulgemine ja avamine siiski ministri otsustada. Selle jaoks on määrus pealkirjaga "Maa- ja halduskohtute kohtumajade ning ringkonnakohtute asukohad". Hartman leiab, et Pakosta peaks kohtutega läbi rääkima.

"Selles küsimuses ta teeb tegelikult regionaalpoliitilise otsuse," leidis Hartman. "Minister peaks andma põhimõttelised suunised, kuidas neid kärpeid tänasel hetkel tehakse. Loomulikult on võimalik anda seda vastutust edasi, tõsta käed püsti ja öelda, et mina seda ju ei otsustanud. Aga minu meelest on see küsimus, milles ministril peaks olema seisukoht."

Hartman küsib kooskõlastusnormi

Hartman tegi valitsusele ettepaneku seada töökord nii, et kui mõni riigiamet soovib oma piirkondlikku üksust sulgeda, peaks selle regionaalministriga kooskõlastama.

"Algne ettepanek oli, et valitsus peaks sellised põhimõttelised muudatused otsustama. Aga praegusel hetkel oleme jõudnud ettepanekuni, et regionaal- ja põllumajandusministeerium võiks seda teha," kirjeldas Hartman seniseid arutelusid.

"Ei saa teha selliseid otsuseid ainult hariduspoliitilisest või sotsiaalpoliitilisest seisukohast," lisas ta. "Tegelikult kõik need otsused mõjutavad kohalikku elu ja seal peab olema ka arvestatud mõjudega, kuidas seda regionaalset arengut mõjutab."

Eesti 200 esimees, haridusminister Kristina Kallas sellisesse kooskõlastusringi ei usu. Tema sõnul saab kõigi ministrite muresid valitsuskabinetis või koalitsiooninõukogus arutada.

"Ma ei näe vajadust hakata muutma mingeid regulatsioone arvates, et regulatsioon teeb asja paremaks. Meil on ka täna kõik need arutelud kogu aeg nendes kabinettides olnud," sõnas Kallas.

Michal: inimesed soovivad pigem häid digiteenuseid

Kallase hinnangul võiks Hartman rääkida rohkem ka sellest, mis regionaalpoliitikas hästi tehakse.

"Võib ju rääkida sellest, kuidas kõik on halvasti ja kuidas Kiviõli linnas pannakse töötukassa esindus kinni, kus töötab üks või kaks inimest ja kus inimesed ise eelistavad esinduses mitte käia. Ja teiselt poolt ei räägi sellest, mis on viimasel ajal regionaalpoliitikas ka positiivset olnud. Meil on väga palju näiteid, kuidas töökohti on välja kolitud," rääkis Kallas.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (Reformierakond) rõhutas töötukassa näitel, et paljud inimesed eelistavad kontori külastamisele e-teenuseid. Ta märkis, et arutada tasub kaugtöö võimaluste parandamist.

"Aga üldiselt tuleb tulla tagasi algse mõtte juurde, millest me ka selle valitsusega alustasime. Riik peab maksumaksja jaoks muutuma efektiivsemaks niimoodi, et teenused võimalikult vähe negatiivselt mõjutatud saaks," sõnas Keldo.

Keldole sekundeeris pressikonverentsil tema erakonnakaaslasest peaminister Kristen Michal.

"Lõppkokkuvõttes, kas sul nüüd vaja postkontorit või maksuameti esindust kuskil või on sul vaja onlines tegelikult head juurdepääsu ja kvaliteetset teenust kiiresti – ma ütleks, et pigem seda teist," ütles Michal.