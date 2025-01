Põlva kohtumaja mööbel leidis uut kasutust kohalikus kirikus

Kui Põlva maakonna inimesed peavad tulevikus kohtuvaidluste lahendamiseks kas Võrru või Tartusse minema, siis Põlva kohtusaali mööbel on jätkuvalt kohalike inimeste teenistuses, sest need on jõudnud Põlva kiriku teiste vanade pinkide kõrvale.

"Me oleme siit päris mitmed pingiread, uued pingid vaimulikele, erinevaid värve ja sorte pinke saanud endale. See oli ka selles mõttes huvitav, et kohtumaja poolt öeldi, et väga palju kohti ei ole, kus sa saad sellist mööblit kasutada, aga kirik on üks väheseid, kus see asi on piisavalt tõsine, ametlik, kena ja maitsekas. Meie jaoks on nii, et kui jõulud on küll läbi, siis meile on tulnud teised jõulud," rääkis Põlva Maarja koguduse õpetaja Robert Bunder.

Üle 10 aasta Põlva kohtusaali kohtunikupingil töötanud ja nüüd pensionipõlve pidav Arne Kolnes meenutas, et istungi ajal kohtunikul tooli mugavusele polnud küll aega mõelda.

"Mööbel oli muidugi imposantne, võib öelda, selles mõttes, et ikka uhke mööbel, ta on massiivne nagu kohtutes tavaliselt on," ütles ta.

Koguduse õpetaja sõnul saavad kohtusaalis olnud pingid ja kohtunikutool kirikus uue tähenduse.

"Kui kohtus võivad olla ka sellised karmimad otsused, siis kirikus on ikka õigeksmõistmine – mõistetakse õigeks inimesi. Võib-olla siis nad puhastatakse ja saavad uue tähenduse. Ja võib-olla on see väga hea, et nad tuletavad meelde mingisugust karistust ja nüüd siin kuulutatakse armu," rääkis Bunder.