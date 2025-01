Vallavanem: Põlva kohtumaja sulgemisest tulev kokkuhoid on näiline

Tartu maakohtu Võru kohtumaja Põlva maja tegutses Riigi Kinnisvara AS-ile (RKAS) kuuluvas hoones, kus neil oli kasutuses üle 650 ruutmeetri.

Kohustusliku kokkuhoiukohtade otsimisel lähtuti Tartu maakohtus sellest, et esmalt kärbitakse betooni, alles siis inimeste arvelt. Siiski kaasnes majast loobumisega ka nelja inimese koondamine.

"Ka Põlvas oleksime soovinud kasutada samasugust varianti, et kohtumaja viia riigimaja pinnale, kuid Põlvas ei ole riigimaja ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kinnitusel lähiajal ka ei tule," rääkis Tartu kohtute direktor Tiina Ereb.

Põlva kohtumaja eelmise aasta halduskulud olid kokku 86 500 eurot, see summa hoitakse nüüd Tartu halduskohtu 711 000 euro suurustelt halduskuludelt kokku.

Põlva vallavanem Martti Rõigas ütleb aga, et kokkuhoid on näiline, sest riigiettevõttele kuuluva tühja hoone ülalpidamiskulud maksame ikkagi kollektiivselt kinni.

"See on Riigi Kinnisvara maja, seda köetakse edasi ehk siis teise rea peal need kulud on ju ikkagi alles. See on niisugune näilisuse loomine," selgitas ta.

"Kui hooned jäävad tühjaks, me kindlasti püüame leida neile uue omaniku, kes suudab neile anda uue sisu ja uue tegevuse," ütles RKAS-i juhatuse esimees Tarmo Leppoja.

Teisalt toob Rõigas välja, et mitmed Põlvast lahkunud riigiasutused on ühe lahkumispõhjusena esile toonud kõrged rendihinnad.

"Aga kes need kõrged rendihinnad kehtestab? Riik ise läbi Riigi Kinnisvara ju kehtestab. Riigi Kinnisvara on riigi oma ja kui vaadata järele, siis need hinnad ikkagi ei vasta piirkonna turutingimustele," rääkis Rõigas.

"Rendihinda mõjutab kõige rohkem tehtud investeering ja tuleb tunnistada, et ehituse hind nii Tallinnas, Tartus kui ka Põlvas on üsna sarnases suurusjärgus. Nii et kui teha suuri investeeringuid maapiirkondade majades, siis sageli see võib renti ka suurendada," selgitas Leppoja.

Rõigas saatis vastava arupärimise ka justiitsministrile, kes oma vastuses juhib tähelepanu sellele, et kõigil riigiasutustel on kohustus kärpida ning käesoleva aasta juuni lõpuga on plaanis sulgeda ka üks kohtumaja Pärnus.