Algas kohus Pärnumaal 59-aastase mehe surnuks peksnud noormeeste üle

Tänavu augustis peksid alkoholi ja narkootikume tarvitanud 15- ja 16-aastane noormees Pärnumaal Tammistes jõhkralt neile tuttavat meest. Noormehed filmisid oma tegevust, levitasid seda ja video hakkas ringlema sotsiaalmeedias.

Prokuratuur esitas noormeestele süüdistuse mõrvas. Neljapäeval Pärnu maakohtus peetud eelistungil soovisid mõlema noormehe kaitsjad kohtupidamise kinniseks kuulutamist, kuna noormehed on alaealised ja kohtupidamise käigus ei peaks avalikkusele näitama videomaterjali, mis sisaldab jõhkrat vägivalda. Kohus otsustas, et kohtupidamine tuleb siiski avalik.

"Kuivõrd avalikkuse põhimõte kohtupidamises on väga oluline, siis iga kinniseks kuulutamine peab olema väga hästi läbi kaalutud. Minul seda kriminaalasja vaadates on tekkinud küsimus, et milliseid alaealiste huve on meil veel võimalik kaitsta olukorras, kus tegelikult suur osa materjalidest on juba avalikkuse ette jõudnud. Tegemist oli kokku lõigatud videoklipiga nende toime pandud tapatööst ja see videoklipp levis veel sel samal ööl, kui see tegu toime pandi," lausus ringkonnaprokurör Toomas Koitmäe.

Süüdistatavate kaitsjad ei soovinud ERR-ile kaamera ees kommentaare anda.