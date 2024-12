WSJ: Trumpi meeskond soovib pankade järelevalvet kärpida

Trumpi nõunikud ning äsja loodud ja miljardär Elon Muski juhtimise alla antud valitsustõhususe osakonna (DOGE) ametnikud uurisid ajalehe andmetel võimalust kaotada Föderaalne hoiuste kindlustamise korporatsioon (FDIC), vahendas WSJ.

FDIC on USA kongressi loodud sõltumatu agentuur, mille eesmärk on säilitada stabiilsus ja avalikkuse usaldus riigi finantssüsteemi vastu, tagades selleks hoiuste säilimine, kontrollides finantsasutusi nende usaldusväärsuse ja tarbijakaitse seisukohast, tagades suurte ja keerukate finantsasutuste kriisilahendusvõime ning hallates pankrotis olevate pankade likvideerimist. .

Trumpi nõunikud on küsinud FDIC-i töötajatelt ja valuutakontrolöri büroolt, kas hoiuste kindlustust (OCC) saaks üle tuua rahandusministeeriumisse, teatas WJS, lisades, et iga ettepanek FDIC või mis tahes agentuuri likvideerimiseks nõuab kongressi nõusolekut.

Kui ka varasemad presidendid on neid asutusi ümber korraldanud, pole Washington kunagi sulgenud suurt valitsustasandi agentuuri ja harva sulgenud teisi agentuure, nagu FDIC, märkis WSJ.

Väljaanne tõdes, et pankade juhid on optimistlikud selle suhtes, et Trump leevendab paljusid eeskirju, mis käsitlevad kapitalireserve ja tarbijakaitset, samuti valdkonna konsolideerumise kontrolli. Kuid FDIC hoiusekindlustust peetakse peaaegu pühaks. Iga samm, mis ähvardaks õõnestada isegi ettekujutust hoiuste kindlustatusest, võib kiiresti pankadest laiali kanduda ja kriisiolukorras klientide hirme süvendada, rõhutas WSJ. Pärast mitme panga ebaõnnestumist eelmisel aastal tekkis klientide seas paanika, kas nende hoiused on väiksemates pankades turvalised. Paljud põgenesid suurimatesse pankadesse, mida peetakse nii tähtsateks, et valitsus ei lase neil kunagi hävida. Sellest ajast peale on pangad nõudnud laiemat hoiuste kindlustuskaitset, et tagada ka väiksemate pankade konkurentsivõime.

Trumpi üleminekumeeskond, FDIC, OCC ja rahandusministeerium ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele.

Trump nimetas kaks ettevõtjat - Elon Muski ja endise vabariiklaste presidendikandidaadi Vivek Ramaswamy juhtima DOGE töörühma, mis hakkab kavandama põhjalikku ümberkorraldust USA valitsuses, mille viimase eelarveaasta kulud olid 6,8 triljonit dollarit. Trumpi sõnul hakkab DOGE tegutsema väljaspool ametlikku valitsust.

Pangaregulaatorisse tööle kandideerijaid on intervjueerinud tulevane rahandusminister Scott Bessenti ja DOGE meeskond, öeldakse WSJ aruandes.

Miljardär Musk, kellele Trump andis eelmisel kuul ülesandeks valitsuskulusid kärpida, seades ta DOGE kaasjuhiks, kutsus hiljuti üles likvideerima tarbijate finantskaitsebürood.

Trumpi nõunikud ja potentsiaalsed kandidaadid valitsusse on arutanud ka plaane ühendada või muul viisil ümber korraldada peamised föderaalpankade regulaatorid: FDIC, OCC ja Föderaalreserv (keskpank - toim.), lisas WSJ raport.

Üleminekumeeskonna koostatud teise plaani kohaselt ei ühendatakse FDIC, OCC ja osa Föderaalreservist, vaid ainult üks neist jätkaks pankade järelevalvet, teatas ajaleht viitega ühele asjaga kursis olevale inimesele ja lisas, et teistesse asutustese jääksid ainult töötajad, mis ei täida regulatiivseid ülesandeid.

Valitsusest sõltumatus tarbijate finantskaitse büroos (CFPB) võidakse aga senised regulatiivsed ja järelevalveliste ülesannetega töökohad asendada tarbijaharidusega seotud töökohtadega, edastas WSJ.

Väljaanne lisas, et iga plaani puhul on tõenäoline töökohtade märkimisväärne kärpimine.

Lehe andmeil peaks Trump ka taaskehtestama korralduse, mis muutis mõnede föderaaltöötajate vallandamise lihtsamaks ja mida tuntakse nime all Schedule F. Lisaks kaalutakse ka poliitikate karmistamist, mis võiks sundida riigitöötajaid hõlpsamalt ametist lahkuma.