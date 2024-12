Lõppesid rahvusvaheline õppus Pikne ja lisaõppekogunemine Okas

Õppus Pikne kestis 2. kuni 15. detsembrini ja tõi endaga kaasa liitlaslaevade saabumise, aktiivse õhutegevuse ning suurenenud kaitseväe ja liitlaste kohalolu Kirde-Eestis.

Pikne keskendus liitlaste siirmis- ja koostegevusvõimele Läänemere regioonis. Kokku osales õppusel ligikaudu 2000 kaitseväelast Eestist ja liitlasriikidest.

Õppust juhtis Eesti kaitseväe diviis ning lisaks kaitseväe ja Kaitseliidu üksustele osalesid õppusel liitlasüksused nii Prantsusmaalt, Ühendkuningriigist, Ameerika Ühendriikidest kui ka Lätist. Õppusel Pikne harjutati koostööd maal, õhus ja merel.

Õppuse esimesel nädalal toimusid põhitegevused peamiselt Põhja- ja Kirde-Eestis ning Soome lahel ja selle käigus harjutas NATO vägede kiiret siirmist konfliktipiirkonda, nende integreerimist mitmerahvuselisse lahingugruppi Eestis ning omavahelist koostööd ohu tõrjumiseks nii maal, õhus kui ka merel. Õppuse teine nädal jätkus Kaitseliidu, Prantsusmaa, Ühendkuningriigi ja Läti üksuste lahinglaskmistega Sirgala harjutusväljal.

Lisaks kaasati kahenädalasele õppusele kaitseväe juhataja ettepanekul 3. kuni 15. detsembrini paindliku lisaõppekogunemise näol 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni reservväelased ning 3. kuni 8. detsembrini diviisi lühimaa õhutõrjepatarei reservväelased, kes lahkformeeriti 8. detsembri hommikul.

1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni reservväelased suundusid paindliku lisaõppekogunemise käigus 7. detsembril kodudesse, kus jäid kõrgendatud lahingvalmidusse, olles valmis pataljoni käsul uuesti teenistusse ilmuma. Üksuse liikmed saabusid tagasi teenistusse 13. detsembri hommikul, mille järel ootas pioneeripataljoni reservväelasi ees täiendav väljaõpe nii taktika kui ka Ukraina õppetundide näol ning ka pataljoni aastapäeva tähistamine.

Diviisiülema ja õppuse Pikne juhi kindralmajor Indrek Sireli sõnul oli väga tähtis siduda õppus Pikne lisaõppekogunemisega Okas. "Kui olukord eskaleerub, on liitlased valmis kohe saatma oma üksused Eestisse. Samal ajal kui liitlased juba tegutsevad piiri lähedastel aladel on meil võimalik mobiliseerida enda väge ja seda see õppus näitaski," ütles kindralmajor Sirel.