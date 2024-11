Purunenud merekaablite läheduses viibinud Hiina laeva ankur näib olevat kahjustatud, teatas Taani ringhääling DR, kuid lisas, et ankru kahjustuse põhjus pole teada ning vaatlus ei tõesta veel, et Hiina laev põhjustas kaablite purunemise.

DR-i võttegrupp filmis neljapäeva pärastlõunal Hiinale kuuluvat laeva Yi Peng 3. Laev on ankrus keset Kattegati väina Taani ja Rootsi vahel.

Kaadritelt on näha, et ankru osad on paindunud. Samas on raske öelda, millal ja miks see juhtus, ütles Kopenhaageni ülikooli analüütik Jens Wenzel Kristoffersen Taani ringhäälingule.

Kui 2023. aasta oktoobris sai kahjustada Soome ja Eesti vaheline Balticconnectori gaasijuhe, leiti uurimisel merepõhjast mitme kilomeetri pikkuseid lohisemisjälgi, mille põhjustas arvatavasti laeva ankur.

Hiina kaubalaeva ankur Autor/allikas: DR news

Hiina meedia andmetel oli Hiinale kuuluv laev Newnew Polar Bear vastutav Balticconnectori gaasitoru kahjustamise eest. Hiina võimude sõnul oli aga tegemist õnnetusega.

Laevaliiklust jälgiva andmebaasi Marinetraffic andmetel märgati Hiina kaubalaeva piirkonnas, kus purunes Soome ja Saksamaa vaheline merekaabel. Kahjustusi on tuvastatud ka Rootsi ja Leedu vahelises kaablis, mis jäi laeva marsruudile.

Taani merevägi on pärast kaablite purunemist Hiina kaubalaeva pingsalt jälginud.