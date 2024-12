Tuhanded Ukraina sõjapõgenikud peavad Tallinnas leidma endale perearsti

Seni oli Ukraina sõjapõgenikel võimalus tervisemure korral pöörduda kolme Tallinna erakliiniku poole. Nüüd on riigi eraldatud 14,4 miljonit eurot otsas ja Eestisse elama jäänud sõjapõgenikel tuleb endale otsida pealinnas perearst.

"Kui meil on ukrainlased, kes Eestisse jäävad pikemaks, siis me ei taha neile hoida paralleelsüsteemi, vaid tahame neid integreerida ülejäänud süsteemi sisse," rääkis tervisekassa perearstiabi teenustejuht Laura Johanna Tuisk.

Tänavu käis Tallinna Eriarstikeskuses, Melivas või Confidos üldarsti vastuvõtul ligi 4000 sõjapõgenikku ning tervisekassa arvutuste kohaselt võiksidki nemad olla ilma perearstita.

Tervisekassa ütleb, et ilma perearstita keegi ei jää.

"Tallinnas on hetkeseisuga umbes 200 nimistut, kus on vabu kohti ja lisaks plaanime paari nädala pärast välja kuulutada konkursi veel ühele uuele nimistule arvestades juurdetulevaid patsiente," lausus Tuisk.

Perearsti nimistutesse registreerimiseks on vaja Eestis registreeritud elukohta. Tervisekassa kodulehel on väljas info nimistutest, kus on veel vabu kohti ja kuhu saab esitada avalduse.

"Kui aga saate alusetult keelduva vastuse, siis võite pöörduda selle vastusega meie poole ja tervisekassa inimesed aitavad leida perearsti," märkis Tuisk.

Tervisekassa tegutsemine kohtade leidmisel on teinud perearstid murelikuks. Praegu hea tahte kokkulepe, et kuigi nimistu maksimum suurus on 2000 inimest, siis üle 1600 inimese nimistusse ei lisata.

"Kui inimene kaebab tervisekassale, et perearstil on 1999 patsienti ja tema tahtis olla see 2000. ja perearst teab, et ta hoidis neid kohti oma sündivatele beebidele, siis tervisekassa ütleb, et oi, aga selle avalduse tegemise ajal oli teil üks vaba koht, te ikkagi peate selle inimese võtma. Ma kardan, et nad hakkavad nüüd oma jõupositsiooni ukrainlaste puhul küll ära kasutama," ütles Eesti perearstide seltsi juht Elle-Mall Sadrak.

Sadraku sõnul võivad tekkida keeleprobleemid, sest paljud ukrainlased eeldavad, et nendega suheldakse vene keeles ja erakliinikutes on seda ka siiani tehtud.

"Neilt hakatakse kindlasti nõudma tõlgiga kohale tulemist, kellegi kaasa võtmist, sest hoolimata sellest et Tallinnas paljud perearstid ja õed räägivad vene keelt on meil ju palju perearstikeskuseid, kus on meil vene keelt valdavaid arste õdesid vähe ja nemad hakkavad jõulisemalt ütlema, et palun tõlk kaasa," sõnas Sadrak.

Eestis viibivast 34 000 Ukraina sõjapõgenikust on perearst 19 000 inimesel.