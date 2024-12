Eesti korteriturg on viimaste kuudega muutunud selgelt aktiivsemaks

Eesti korteriturg on teisel poolaastal selgelt aktiveerunud. Samas on tooni andnud eelkõige järelturg ning hinnad on püsinud enam-vähem paigal. Kas tehinguaktiivsuse kasv järgmisel aastal jätkub ning toob kaasa ka hinnatõusu, on eksperdid eri meelt.

Oktoober ja november olid kinnisvaratehingute arvu poolest selle aasta kõige aktiivsemad kuud, kuid kinnisvaraturg hakkas ärkama juba suvel.

"Tehingute osakaal on viimase kolme kuu jooksul olnud oluliselt parem kui aasta tagasi, aga kui vaadata aasta kogunumbreid, siis tundub, et meil tuleb enam-vähem sama tehingute arv kui aasta tagasi. Viimased kolm kuud on olnud suurepärased – novembris pluss kaheksa protsenti tehingute arvu tõusu," lausus city24.ee portaali juht Karin Noppel-Kokerov.

"Järelturg on läinud aktiivsemaks kõvasti. Mustamäe paneelikas Tallinnas on täna väga populaarne toode," lisas ta.

Kinnisvarabüroo Uus Maa juht Igor Habal leidis, et turu aktiveerumine on jätkusuutlik ja tehingute arvu kasv toob järgmisel aastal kaasa ka hinnakasvu.

"Kinnisvarahinnad ei ole viimased kaks aastat kasvanud. Inflatsioon on olnud viimased kaks aastat umbes 10 protsenti ehk kinnisvara reaalhinnad on 10 protsenti kukkunud ja kui ka järgmine aasta lubatakse inflatsiooni viis protsenti, siis hinnatõusu puhver on kuni 15 protsenti, aga ma ei näe, et see kõik järgmine aasta realiseerub," ütles Habal.

"Ma pigem näen, et nii aktiivsus kui ka hinnakasv jääb kuskile viie ja kümne protsendi vahele," lisas ta.

Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark on ennustustes ettevaatlikum.

"Mina peaksin seda ajutiseks, sest tänane kõrge tehingute arv toimub eelkõige järelturu aktiivsuse baasilt. Uute korteritega tehakse vähem asjaõiguslepinguid, sest neid on vähe ehituslikult valmis saanud; teisalt on uute korterite hinnatase selline, et inimestel on lihtne otsustada ümber järelturu kasuks," lausus Toompark.

"Tänased ostuotsused, mis tehakse vanemate korterite turul ja jäetakse langetamata uute korterite turul, see on tehingute arvu kasv täna, tuleviku arvelt," lisas ta.

Hindade langust Toompark ei usu, kuid ka olulist tõusu mitte.

"Arvestades, et ostujõudu pole väga palju ja 2021–2022 kõrgele läinud hinnatasemed on ainult natuke allapoole korrigeerunud. Järgmisel aastal tulevad maksutõusud, siis ei ole oluline hinnatõus samuti reaalne stsenaarium. Pigem hinnad püsivad paigal või kerkivad imevähe. Kuni viis protsenti ehk mõõtmisvea piires," ütles Toompark.