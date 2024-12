Särav: Kusmin ei saanud EISA maine kujundamisega hakkama

Särava sõnul andis EISA nõukogu Kati Kusminile möödunud aasta alguses suunise, et EISA peaks vaatama läbi kõik teenused ja toetused, mida pakutakse, mõõtma nende mõju ja keskenduma asjadele, mida on rohkem vaja.

"Mis teenuseid täna EIS osutab, millised teenused on turule vajalikud, kuidas neid teenuseid ümber disainida majanduslanguse olukorras selliselt, et me vastaks ettevõtjate ootustele ja turuolukorrale," märkis Särav. "Peaksime vaatama, kuhu suunata need sisemised ressursid, et oleks kõige suurem väärtus turule."

Särava sõnul ei täitnud Kusmin piisavalt kiiresti nõukogu suunist. "Nõukogu ootus teenuste mõju kaardistamisega tuli eelmise aasta lõpul. Sellega hakati tegelema selle aasta alguses, aga täna meil ei ole veel täit pilti. Me näeme, et see protsess liikus liiga aeglaselt, tuleks kiiremini teha," ütles Särav.

Särava hinnangul on just paindlik ja kiire reageerimine oluline. "Näiteks täna ettevõtjatel on kõige rohkem tuge vaja ekspordis, et me suudaksime välja töötada kiirelt lahendused, meetmed, teenused, mis aitaks ettevõtetel leida uusi eksporditurge ja leida uusi partnereid," rääkis Särav.

Teine suurem nõukogu etteheide Kusmini tööle oli Särava sõnul seotud kuvandiga. "EIS-i maine kujundamine ja EIS-i avalik suhtlus. See on, millega tuleb tegeleda, et ka ettevõtjad ja avalikkus saaksid aru, mis see on, millega EIS tegeleb ja mis see ootus EISI-le on," rääkis Särav.

Kusmin jätkab ametis kuni järgmise aasta 20. jaanuarini. Tema asemele juhi leidmiseks on EISA nõukogu käivitanud sihtotsingu. Särava sõnul saab uus EISA juht kujundada oma meeskonna ja nõukogu soovitud reformid ellu viia.

"Tal on võimalik ise kujundada organisatsiooni struktuuri ja toimimist. Sealhulgas meil on ka üks juhatuse liige lahkumas, mida me teadsime ka varasemalt [Liina-Maria Lepik]. Uus juht saab valida endale uue juhatuse liikme, kellega seda uut väljakutset ellu viia," märkis Särav.

Kusmin asus ametisse eelmise aasta 6. detsembril ning tema viimane tööpäev on 20. jaanuaril. Vastavalt riigivaraseadusele ning sihtasutuse põhikirjale makstakse talle lahkumishüvitist kolme kuu tasu ulatuses. Juhatuse liikmetena jätkavad Sigrid Harjo ja Aare Järvan.

Kusmin: jään nõukoguga eriarvamusele

EISA ametist vabastatud juht Kati Kusmin ütles, et ta ei nõustu nõukogu hinnanguga, nagu ei oleks juhatus piisavalt kiiresti asutust reforminud, mistõttu tuli ta ametist vabastada. "Nõukogul on õigus selliseid otsuseid teha, aga ma sellega hästi nõustuda ei saa, aga ongi arusaadav, et jäädakse eri eriarvamusele," rääkis Kusmin.

Kusmini sõnul oli EISA tegevuste terviklik analüüs valmimas, kuid päris valmis veel ei olnud. "Küsimus, et kas olid vormistatud ettepanekud, siis mida teha ja mida mitte teha, sellist tervikliku lahendust ei olnud veel tehtud. Lihtsalt see ei ole kõige lihtsam ülesanne maailmas," rääkis Kusmin.

Mis puudutab EISA maine kujundamist, siis Kusmin samuti kriitikaga nõus ei ole. "Need ettevõtjad näiteks, kes on meiega kokku puutunud, need pigem on positiivselt meid hinnanud," märkis Kusmin.

"Kas avalikkus meie tegevusest alati aru saab, siis tõenäoliselt mitte alati. Aga tegemist on väga keeruka organisatsiooniga ja kes katab väga palju erinevaid valdkondi. Alati saab rohkem rohkem rääkida, aga teisalt ju oodatakse meil ka, et ressursse kasutatakse säästlikult. Ma ei tea, kas on kõige õigem kasutada olevat raha organisatsiooni enda kuvandi parandamisse," rääkis Kusmin

Kusmini sõnul valis ta EISA reformimiseks jätkusuutliku ja pikaajalise suuna. "Üks mu kolleeg ütles sellise võrdluse, et kui me oleme tuvastanud, et on luumurd, siis plaastri pealekleepimisest ei aita. Me pigem püüdsime meeskonnaga üles ehitada organisatsioonitõhusust," märkis Kusmin.

"Ma arvan, et me oleme teinud väga õigeid asju. Ja nii palju, kui ma organisatsiooni seest olen tagasisidet saanud, ega need sisemised diskussioonid ka siin pole kergelt läinud. Tegelikult inimesed on kaasa tulnud ja need keerulised asjad ära teinud," rääkis Kusmin. "Me oleme selle aasta jooksul vähendanud koosseisu 66 inimese võrra, mis on umbes 12 protsenti meie koosseisust. Ka see ei ole tulnud lihtsalt."

"Me tõesti andsime end endast nii, mina andsin endast maksimumi," rääkis Kusmin.