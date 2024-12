USA-d võib peagi ees oodata valitsussektori tööseisak

Kavandatav eelnõu, millega vabariiklasest spiiker Mike Johnson ja teised kongressi liidrid varem nõustusid, oleks rahastanud valitsust kuni 14. märtsini ning sisaldas 100 miljardi dollari ulatuses abi katastroofides kannatanutele ja põllumeestele. See sisaldab veel teisi sätteid, mis on seotud muu hulgas tervishoiu ja poliitikute palgatõusuga, vahendas The Wall Street Journal.

Trump nõuab nüüd, et vabariiklased loobuksid praegusest kokkuleppest ja võtaksid vastu eelnõu, mis sisaldaks vähem kulutusi. Trump ütles, et kongress peab sõlmima uue kokkuleppe, milles 100 miljardi dollari ulatuses abi jääb alles, kuid jätab välja mitmed teised rahastusmeetmed.

Ka Trumpi liitlased, sealhulgas multimiljardär Elon Musk, ei toeta kokkuleppes sisalduvaid lisakulutusi.

Valitsuse rahastatuse säilitamiseks peab eelnõu aga saama kongressi mõlema koja toetuse. Seejärel peab selle allkirjastama Joe Biden, allkirjastamise tähtaeg kukub mõne päeva pärast. Valge Maja kritiseeris kolmapäeval Trumpi ning teatas, et tema tegevus tekitab ebastabiilsust.

Samal ajal läheb Mike Johnsoni jalgealune üha tulisemaks, ta peaks aga mõne nädala pärast taotlema uut ametiaega.

Kolmapäeval kohtus tulevane asepresident J.D. Vance Johnsoniga ning ütles, et neil oli produktiivne vestlus. Johnson ise pärast kohtumist ajakirjanikega ei rääkinud.