FT: Trump kavatseb ametisse saades jätkata Ukraina sõjalist toetamist

USA presidendiks valitud Donald Trump kavatseb pärast ametisse astumist jätkata Ukraina sõjalist toetamist, teatas ajaleht Financial Times (FT) viitega anonüümsetele allikatele, kes on kursis Trumpi meeskonna Euroopa riikidele edastatud sõnumiga.

Detsembri alguses Euroopa riike külastanud Trumpi meeskonna liikmed olevat oma Euroopa kolleegidele öelnud, et USA uus president kavatseb säilitada sõjalise abi Ukrainale, vahendas Financial Times reede õhtul.

Oma valimiskampaania ajal lubas Trump katkestada abi andmise Ukrainale, sundida Kiievit viivitamatutele rahuläbirääkimistele ja jätta NATO liitlased kaitseta, kui nad ei kuluta piisavalt kaitsele, hirmutades sellega Euroopa pealinnu, kirjeldas FT.

Kuid julgustusena liitlastele, kes on sügavalt mures oma võime pärast toetada ja kaitsta Ukrainat ilma Washingtoni abita, kavatseb Trump nüüd pärast ametisseastumist säilitada USA sõjalise abiKiievile, ütlesid kolm inimest, kes said ülevaate Trumpi meeskonna aruteludest Euroopa ametnikega, märkis FT.

Ukraina uudistekanal UNIAN viitas reedel Norra välisministri Espen Barth Eide sõnadele, et Trump on muutnud oma suhtumist Ukrainale abistamise küsimuses ja on nüüd hakanud rohkem Ameerika liitlasi kuulama.

FT tõi ka esile, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval, pärast seda kui oli pidanud Brüsselis ööpäeva jooksul kohtumisi NATO ja EL-i liidritega, et Euroopa lubadustest Ukrainat kaitsta "ei piisa" ilma USA osaluseta.

FT-ga rääkinud Briti ametnikud märkisid, et Trump näeb relvade pakkumist Ukrainale pärast relvarahu sõlmimist vastavat tema filosoofiale "rahu jõu kaudu".

Siiski on Trump jätkuvalt Ukraina NATO-ga liitumise vastu ja pooldab konflikti viivitamatut lahendamist, märkis FT.

See vastandub tema varasemale kampaaniaretoorikale, kus ta soovitas katkestada Ukrainale antav abi ja suruda Kiiev rahuläbirääkimistele.

Trump on lubanud sõjale kiiresti lõpu teha, kuid pole andnud üksikasju selle kohta, kuidas ta seda teha kavatseb.

Ta ei ole kutsunud ka Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit oma ametisseastumisele 20. jaanuaril, ehkki märkis, et Zelenski oleks teretulnud, kui ta otsustaks osaleda.

Trumpi välispoliitikameeskond teavitas ka Euroopa ametnikke, et tulevane president kavatseb survestada NATO liitlasi tõstma oma kaitsekulutused viie protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT). NATO liikmesriigid järgivad praegu eesmärki eraldada kaitsekulutusteks kaks protsenti oma SKT-st ning praegu arutatakse ettepanekut tõsta see lävend 2,5 protsendile.