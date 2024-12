Pärnu ettevõtjad tahavad rajada linna siseranna

Pärnu ettevõtjad on Pärnu madalhooaja probleemi lahendamiseks välja pakkunud idee ehitada Pärnusse siserand. Uue aasta keskpaigaks on kavas valmis saada uuring, mis ütleks, kas selline atraktsioon tasuks end Pärnus ära.

Pärnu on juba mitu aastakümmet üritanud lahendada madalhooaja probleemi. Head lahendust, kuidas siinne turism ka väljaspool suveaega õitseks, pole leitud.

"Pärnu hotellides on rohkem kui 4000 voodikohta, nii et meil aasta ringi oleks Pärnusse vaja peaaegu miljon ööbimist, et kõik majutusettevõtted ennast hästi tunneksid. Ja seda miljonit ööbimist on vaja saada siis, kui me teeme siia midagi tõeliselt suurt," ütles MTÜ Destination Pärnu juhatuse liige Andrus Aljas.

Ka Pärnu Rannahotelli juht Oliver Paasik ütles, et Pärnul on puudu aastaringselt suurt hulka inimesi ligimeelitav atraktsioon.

"Kui me Tallinnas räägime lennusadamast, Tartus näiteks Ahhaa keskusest, siis külastajatenumbrid on seal märkimisväärsed. Pärnus on selline turismimagnet lihtsalt puudu," sõnas Paasik.

Sügisel toimunud visioonikonverentsil käisid turismiettevõtjad välja idee ehitada Pärnusse siserand. Kuigi plaan tundub utoopiline, on Aljase sõnul võetud suund asi päriselt teoks teha.

"Me tahaksime teha tõeliselt multifunktsionaalse koha, kus oleks võimalik aasta ringi teha kõike: võtta päikest, pidada konverentsi, kui vaja, pidada pidu, kontserte," rääkis Aljas.

Aljas ütles, et Põhjamaades midagi sellist pole. Lähim sarnane koht, millest on ka eeskuju võetud, on Saksamaal Brandenburgis asuv maailma suurim siseruumides veekeskus.

Plaan läheb kokku ka Pärnu turismiarenduse suunaga, sest Pärnu linna turismiarenduse juhi Annika Raadiku sõnul on linn näinud ette aastaringse turismikeskuse rajamise.

"Näeme seisakut, sest viimane uus asi Pärnus oli Lottemaa, mis valmis 10 aastat tagasi. Ka Lottemaa näeb väga palju vaeva, et oleks ka madalhooajal avatud," sõnas Raadik.

Lottemaa teemapargi juht Margit Toodu ütles, et aastaringne turismimagnet võimaldaks terve maakonna ettevõtjatel paremat teenust pakkuda.

"Annaksime majandusele väga suure tõuke just lisandväärtuse näol. Me oleme tihti kõik näinud, et Pärnu linnas on õhtuti toitlustuskohad on suletud ja Rüütli tänav on pime ning inimesi ei ole. Ettevõtjatena maadleme sellega, et hooajatöötajaid leida ja neid koolitada," rääkis Toodu.

Aljase sõnul tahetakse suve keskpaigaks valmis saada siseranna tasuvusuuring.

"Järgmine etapp on otsida investor, kes oleks huvitatud selle asja ära tegema," ütles Aljas.

Kui palju siseranna ehitus maksma läheks ja kuhu see tulla võiks, on praegu veel vara öelda.