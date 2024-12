Iisrael hoogustab rünnakuid Iraani toetatud huthide vastu

Hiljuti varises Süürias kokku Iraani toetatud Assadi režiim ning Iisrael on nüüd pööranud pilgu huthide poole.

Iisraeli sõjalennukid ründasid neljapäeval San'a lennujaama ja kahte elektrijaama. Iisraeli teatel anti lööke taristu pihta, mille kaudu toovad huthid Iraanist pärit relvastust Jeemenisse. Huthi ametnikud väitsid, et rünnakutes sai surma kolm inimest, vahendas The Wall Street Journal.

Sama rühmitus jätkab Iisraeli alade ründamist. Lisaks on Iraani toetatud huthid võtnud sihikule ka kaubalaevu Punasel merel ja Adeni lahel. Huthide rünnakutele kaubalaevade vastu on korraldanud vasturünnakuid lisaks Iisraelile ja USA-le ka Suurbritannia.

Huthide alistamine on Iisraeli armee jaoks samas suur väljakutse. Jeemen asub Iisraelist ligi 1600 kilomeetri kaugusel. Viimase seitsme päeva jooksul on huthid korraldanud raketirünnakuid Iisraeli vastu ja võtnud sihikule tihedalt asustatud Tel Avivi piirkonna.

Iisrael on suutnud enamiku rakette alla tulistada, kuid viimasel ajal on mõned huthide raketid ka Iisraeli õhukaitsest läbi murdnud. Iisrael teatas eelmisel nädalal, et riigil ei õnnestunud tabada Jeemenist tulistatud raketti, mis plahvatas Tel Avivi lähedal ja vigastas kergelt 16 inimest.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubas seejärel jõulist tegutsemist huthide vastu.

"Huthid õpivad seda, mida Hamas, Hezbollah, Assadi režiim ja teised on õppinud, see võtab samuti aega," teatas Netanyahu.