Eesti Energia valmistub fikseeritud elektripakettide hindu tõstma

Kuidas mõjutab Estlink 2 merekaabli lõhkumine hinda, on veel ebaselge, kuid Eesti Energia hinnangul see tõuseb. "Ma ei oska teile praegu detailis öelda, mis ta hinnale teeb, aga kindlasti võin öelda, et mõju hinnale on pigem negatiivne. Hind ilmselt tõuseb," ütles Eesti Energia energiakaubanduse ja portfellijuhtimise direktor Armen Kasparov.

"Kui palju, mis kuus – seda on hetkel raske öelda. Me analüüsime Eesti Energias oma analüütikutega. Järgmisel nädalal saame täpsemalt öelda," lisas ta.

Estlink 2 katkemine tähendab, et on oodata ka fikseeritud elektripakettide hinnatõusu. "Me teeme kindlasti korrektuure nende hindadesse. Lihtsalt ei ole mitte millegagi elektririski maandada," rääkis Kasparov.

"Kõik turuosalised käituvad sarnaselt. Me juba täna oleme mitmete turuosalistega rääkinud, üritanud nende käest elektrit osta ja mitte keegi ei taha järgmisesse aastasse elektrit enam müüa. Kõigil on seda puudu. Ilmselt kõik teevad korrektuure. Need riskid on lihtsalt meeletud, mida elektrimüüjad peavad hakkama nüüd ise kandma," märkis Kasparov.

Kasparov tõi näitena Läti Latvenergo, mis muidu pakkus endal ülejäävat kevadist hüdroenergiat hulgiturul teistele elektrimüüjatele, kuid nüüd seda enam ei tee. "Sest see kaup on hinnas ja ilmselt nad suudavad kasvõi börsilt rohkem teenida," märkis Kasparov.

Peamise põhjusena tõi Kasparov välja, et Balti regioonis toodetakse aastas 40 protsenti vähem elektrit, kui tarbitakse, ja olulise välisühenduse ärakukkumine mõjutab turgu.

Samas on tema hinnangul olukord leebem eelmisest Estlink 2 katkemisest. Viimase aasta jooksul on turule lisandunud Enefit Greeni Tootsi-Sopi tuulepark ja mitmed teised tuule- ja päikesepargid Balti riikides.

"Kui on tuuline ilm, siis hinnamõju nii suur ei ole. Aga kui tegemist on tuulevaikse ilmaga, külmema talvepäevaga, siis me näeme päris krõbedaid hindu, mida teevad Baltikumi soojuselektrijaamad," rääkis Kasparov. "Kui on see põlevkivi, siis tipuhind on natuke kõrgem, kui on gaas, natuke madalam. Suurusjärk peaks 200 euro [megavatt-tunni eest] juurde jääma."

Estlink 2 katkemisel tervikuna Eesti Energiale kuigi positiivset mõju ei ole. Esmalt on varem fikseeritud elektrimüügilepingud, mis ettevõttele enam sellises mahus tulu ei too. Kuigi elektri hind võiks regioonis tõusta, siis Kasparovi sõnul on taastuvenergia juba ette maha müüdud fikseeritud hinnaga lepingutega.

Ja kuigi põlevkivielektrijaamad võiksid hüpoteetiliselt rohkem turule pääseda, ei pruugi sealt ka liigset tulu tulla. "Näiteks homne päev on meil ainult kolm plokki sees, nii et suurt võitu sellest ei ole. Ka nädal tagasi oli kolm plokki sees ja hind on tegelikult samas suurusjärgus," märkis Kasparov.

"Oluline on see, mida tuul meie regioonis teeb. Kui on tuuline, nagu meil ka homme enam-vähem on, siis põlevkivi väga palju turule ikkagi ei pääse. Kui tegemist on 5. jaanuari olukorraga, kui te mäletate sellest aastast, kus tuulikud kinni külmusid kogu regioonis, kaasa arvatud Soomes, siis tõesti Enefit Power pääseb turule. Aga neid päevi meeletult palju ka see aasta ei olnud, kus kõik plokid pidid töös olema," ütles Kasparov.

Küsimus on ka gaasi Euroopa turuhinnas. Praegu on gaasi hind Kasparovi sõnul pigem madal, sest eeldatakse pehmet jaanuari Euroopas. "Aga kui peaks kogu Euroopas ilm olema krõbedam, siis see on veel üks mõju hinnale Baltikumis, sest meil Baltikumis hakkavad gaasielektrijaamad hinda tegema," rääkis Kasparov.