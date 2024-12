Times: Bayrou valitsus üritab parempopulistidelt valijaid üle lüüa

Prantsusmaal astus hiljuti ametisse peaminister François Bayrou juhitud valitsus, mis lubas karmistada rändereegleid ja suurendada võitlust kuritegevuse vastu. Ajaleht The Times toob välja, et Bayrou valitsus üritab nii Prantsuse parempopulistidelt valijaid üle lüüa.

Uus peaminister astus ametisse sel kuul ning sarnaselt eelmise valitsusega sõltub ka Bayrou valitsuse püsimine parempopulistide ebakindlast toetusest, kuna parlament on killustunud.

Bayrou valitsusse kuuluvad ka konservatiivsed ministrid. Siseministriks sai taas Bruno Retailleau ning justiitsministriks on Gérald Darmanin. Mõlemad ministrid nõuavad sisserände karmistamist ja kurjategijatele karmimaid karistusi, vahendas The Times.

Meedia kirjutas juba varem, et Lõuna-Prantsusmaal alanud narkosõda levis üle kogu riigi. Varem rahulikes Prantsuse linnades hoogustub vägivald, üha suurem osa avalikkusest on ärevil. Paljud prantslased leiavad, et võimude tegevus pole kuritegevuse ohjeldamiseks piisav.

Darmanin juba teatas, et kavatseb isoleerida vangistatud narkoparunid teistest vangidest. Ta ütles, et kuritegudes süüdi mõistetud välismaalased tuleb pärast karistuse kandmist riigist välja saata. Ta leiab veel, et riik peab rajama juurde uusi vanglaid.

"Prantsusmaal on 82 000 vangi, neid hoitakse vanglates, mis on ehitatud 60 000 inimese jaoks. Kui me midagi ette ei võta, ei saa me mõne kuu jooksul panna enam vangi kurjategijaid, kes on vägistanud või tapnud," ütles Darmanin.

Prantsusmaa võlakoormus kasvab jõudsalt, sellest hoolimata leiab Darmanin, et riik peab värbama juurde korrakaitsjaid, kes aitaksid tõhustada võitlust organiseeritud kuritegevuse vastu.

Ka siseminister Retailleau on teinud ettepaneku võtta vastu seadus, et karmistada riigis rändereegleid.

Selline poliitika paljudele Prantsuse valijatele ka meeldib. Riigis tõstab pead parempoolne populism, Marine Le Peni populaarsus kasvab. Le Peni meeskond leiab siiski, et uue valitsuse retoorika ei kujuta rahvusrinde (RN) populaarsusele ohtu.

"Kui meie vastased võtavad meie ideed kasutusele, ei nõrgesta nad meid, vaid legitimeerivaid meid," ütles RN-i pressiesindaja Laure Lavalette.

Le Peni pea kohal hõljuvad siiski tumedad pilved. Prantsusmaa prokuratuur süüdistab Le Peni ja tema liitlasi EL-i rahade väärkasutamises ning parempopulistide liider läks hiljuti kohtu alla.

Kuigi Le Pen vaatab Prantsuse presidendiameti suunas, siis kohtuprotsess võib tema tulevikuplaanid segi lüüa. Süüdimõistmise korral ähvardab teda vanglakaristus, ta ei tohiks siis ka mitu aastat pidada ühtegi riigiametit.