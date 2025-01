Vallad soovivad Saaremaa püsiühenduse trassi aluse maa piirangutest vabastamist

Nii Muhu vald kui ka Lääneranna vald soovivad ehituspiirangutest vabastada Suure väina silla trassikoridorideks mõeldud maad, sest riigi eriplaneering püsiühenduse rajamiseks lõpetati. Saaremaa vald on aga seisukohal, et tulevikus võib riigil siiski tekkida vajadus silla teemaga uuesti tegelda ja seetõttu võiks ehitusalased piirangud osaliselt alles jätta.

Kuivastu sadamast nii vasakule kui ka paremale on praegu suurusjärgus 40 maaomanikule seatud piirangud võimalikele sillakoridoritrassidele. Kuna aga riik lõpetas rahapuudusele viidates riigi eriplaneeringu ja vähemalt lähema kümne aasta jooksul püsiühendust mandrilt Muhusse rajama ei hakata, tahab Muhu vald ehitusalased piirangud nendelt trassialustelt maadelt maha võtta.

"Kui riigi eriplaneering ära lõpetati põhjendusega, et selleks ei ole raha, siis me ei näinud ka mingisugust vajadust veel hoida 10–15 aastat sellist kitsendust, kui me tegelikult ei näe, et see hakkaks lähiaastatel üldse edasi arenema," lausus Muhu valla planeeringuspetsialist Pille Tamm.

Riigi seisukoht on, et algatatud eriplaneering küll lõpetati, aga pole välistatud, et tulevikus seda uuesti ei algatata.

"Kui on olemas riigi huvi, eelarve ja tahe uuesti planeeringut algatada, siis selleks on võimalused olemas. Kõik need materjalid, mis on juba koostatud ja ka läbi viidud uuringud – need kõik on olemas ja neid saab kasutada, aga neid tuleb siis ajakohastada," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna nõunik Marju Kaivapalu.

Sellest lähtuvalt on Saaremaa vald seisukohal, et vähemalt üks trassikoridor võiks siiski jääda.

"Kas või üks trassikoridor jätta ja lisaks, et maaomanik saaks oma maad paremini kasutada, võiks seada ka riigipoolse kokkuleppe, et riik teatab vähemalt 10 aastat ette, millal peab see plats olema puhas. Mina väidan, et silla ehitamine koos planeerimiste, hangetega võtab nii pikalt aega, et riik teab 10 aastat ette, millal kopp maha läheb. Et inimene saaks sinna teha kuuri, päikesepargi, kalastusputka või mida iganes, aga ta teab, et ta ei hakka sinna oma kodu rajama," rääkis Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk.

Ka Lääneranna vallas on käimas samad toimingud ehk Virtsus trassikoridoride piirangutest vabastamise protsess.