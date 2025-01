Kukemelk: Air Balticule kasvab surve vähendada lendamist väljastpoolt Riiat

Lennufirma Air Baltic tühistab 2025. aasta suvehooajal 19 lennuliini ning kokku jääb ära 4670 lendu. Eestist lõppevad Air Balticu lennud Horvaatiasse Dubrovnikusse ning plaanitud Hamburgi liini 2025. aasta suvel ei avata.

"Kõige raskem asja juures on see, et tänane retoorika Lätis, et juhatus tuleks vastutusele võtta ja et suure tõenäosusega on Läti riigil vaja teha täiendav rahasüst Air Balticusse, see kindlasti tekitab Läti maksumaksjates ja poliitikutes küsimuse, miks me anname Läti riigi raha selleks, et nad saaksid lennata Tallinnast, Vilniusest, Tamperest jne. See, et lennata Riiast, on arusaadavam," ütles Kukemelk.

Ta lisas, et Eesti riigi tänane üks suuremaid nõrkusi on see, et kui Air Balticuga peaks midagi juhtuma ja Läti riik otsustab lisada kapitali, siis tekib kindlasti surve vähendada lendamist väljastpoolt Riiat.

"Täna on Tallinnas iga kolmas reisija Air Balticu oma, siis sellel on kindlasti väga tugev mõju. Me räägime sellest, et Eesti on lennunduse mõistes ääremaastunud. Meil ei ole ühtegi baseeruvat vedajat ja ühendused on meie jaoks kullahinnaga."

Kukemelk lisas, et kui Air Balticu juhtkond otsustatakse välja vahetada, siis Läti riigis endas puudub kompetents globaalsel tasandil lennufirmat juhtida ehk uus juhtkond tuleks leida väljast. See tähendaks, et luhtuks plaan aasta esimeses kvartalis Air Balticu IPO-t teha.

"Ma olen muidugi skeptiline, kas see üldse juhtub. Ma ei näe, et nad suudaksid dividende hakata maksma. Ja pole ka suurt kasumiootust, pigem on neil mahuäri. Aga kui nad suudavad sisse tuua strateegilise investori paarikümne protsendiga, siis sellel võib olla jumet. Aga mida rohkem nad selles suunas liiguvad, siis seda halvem on see meie lendajatele Tallinnast. Seda rohkem lennukeid tahetakse panna lendama kuhugi mujale, on see siis Lufthansa, SAS või keegi muu."

Air Balticu piletite ostmist Kukemelki sõnul otseselt kartma ei pea, sest lennundus on üks paremini reguleeritud sektoreid Euroopas. Kui ka lend tühistatakse, on lennufirmal kohustus pakkuda kas alternatiivtransporti sihtpunkti või maksta raha tagasi. Kui inimene pelgab, et ärajääva lennu tõttu kaotab ta majutuse või autorendi raha, siis soovitas Kukemelk teha juurde kindlustuse.