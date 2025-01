Silina: lepe Air Balticu strateegilise investoriga võib olla lähedal

"Loomulikult tahame saada nende (investori) otsuse niipea kui võimalik, kuna avalikkus tahab teada investori kaasatuse määra, ja valitsusele on tähtis selle eest hoolt kanda ja kodutöö ära teha," ütles valitsusjuht LETA teatel.

Siliņa lisas, et strateegiline investor saab panustada ka Air Balticu nähtavusse ja anda sellele kaubamärgile rahvusvahelisel turul lisaväärtust.

"Me liigume selle kokkuleppega edasi, see peaks olema väga varsti olemas. Niipea, kui meil on see otsus strateegiliselt investorilt, anname sellest hea meelega teada," ütles peaminister.

Mitteametlike allikate andmetel saab Air Balticu strateegiliseks investoriks Saksa lennundushiid Lufthansa, mis omandab esialgu umbes 10 protsenti Läti lennufirma aktsiatest.

Läti riigile kuulub praegu 97,97 protsenti Air Balticu aktsiatest ja Taani investori Lars Thueseni ettevõttele Aircraft Leasing 1 ülejäänud 2,03 protsenti.