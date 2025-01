Gauss: Air Balticu börsileminek võib lükkuda ka järgmisse aastasse

Air Balticu juht Martin Gauss möönab, et aasta esimesel tööpäeval väljastatud lendude ärajäämise teadet on nii majanduslikult kui ka poliitiliselt üle võimendatud. Rahas on Gaussi sõnul tegu miljoni euroga, mis on vaid Air Balticu poole päeva käive.

Mõjutatud reisijate arv on aga võrreldav kahepäevase lumetormist tingitud seisakuga näiteks Tallinna lennujaamas.

"Balti riigid pole maailma keskpunkt, kui lähtume majanduskasvust. Meil on langus, suur langus. Peame end rahvuslikuks vedajaks kõigi kolme Balti riigi jaoks ja tegutseme karmis konkurentsis. Suur konkurents majanduslanguse tingimustes pole kerge. Kuid siiski me endiselt kasvame. Oleme selle 13 aastaga tõestanud, et kõik teised rahvuslikud vedajad peale meie on läinud kiiresti pankrotti. Näeme seda mõlema naabri juures. See tähendab, et tõestatud mudel – üks tugev vedaja ja palju konkurente – on Balti riikide jaoks õige," rääkis Gauss.

Martin Gauss peab põhjendamatuks, et ajal, mil Air Balticu turuosa Tallinna lennujaamas on kasvanud pea kolmandikuni ja eestlastelegi pakutakse peagi esimeste seas maailmas lennukites Starlinki ühendust, arutatakse Eestis, mida teha, kui lätlastele kuuluv lennufirma otsustab Tallinna lende vähendada. Ükski Läti valitsus pole seda teemat seni tõstatanud. Võrdluseks – koduses Riias on Air Balticu turuosa 60 protsenti, põhikonkurendiks Ryanair.

"Meie lennufirma kasvab tänavu Eestis 16 protsenti. Kui vaatate aknast välja, näete, et Tallinna lennujaamas tõuseb või maandub mõni Air Balticu lennuk iga tunni aja tagant. Maailma nüüdisaegseimad lennukid. Peagi pakume lennukeis internetiühendust," ütles Gauss.

Aktsiate esmase avaliku pakkumiseni jõuab ettevõte siis, kui turuolukord muutub soodsamaks.

"Oleme kogu aeg öelnud: börsile minek eeldab, et turg on selleks valmis. Varaseim IPO väljakuulutamise aeg on praegu alanud aasta esimesel poolel, kuid võib olla ka 2025. aasta teisel poolel või hoopis 2026. aastal. Pean juhtima seda firmat nii IPO-ga kui ka IPO-ta. Kuid loomulikult teeme kõik, mis suudame, sest ka valitsus soovib meie börsile minekut," rääkis Gauss.

Enda võimaliku huvide konflikti kohta Air Balticus ja erafirmas leiab Gauss, et kõik on seaduslik. Lennufirma aktsionäride üldkoosolek, kus hinnatakse ka Martin Gaussi tööd, toimub 21. jaanuaril.

Vaata ka Martin Gaussi ingliskeelset intervjuud ERR-ile: