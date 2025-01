ERR Riias: Läti valitsus esialgu Air Balticu juhi tagasiastumist ei nõua

Läti koalitsiooninõukogu leidis, et viis, kuidas Air Baltic mootorihoolduse venimise tõttu ärajäävatest lendudest teada andis, oli halb, sest ettevõtte juhid ei selgitanud olukorda.

Kuigi majandusminister Viktors Valainis on nõudnud Air Balticu juhtkonna väljavahetamist, üritasid valitsuse teised osapooled pigem lennufirma ümber kuhjunud poliitilisi pingeid vähemaks võtta.

"21. jaanuariks kutsus transpordiminister kokku aktsionäride üldkoosoleku. Seal tuleks hinnata ka praeguse juhtkonna tööd. Kuid tervikuna soovime näha, et Air Baltic jätkaks oma tööd ja teeks seda hästi. Air Baltic on meile väga tähtis – et see tegutseks ja veaks nii Läti enda kui ka teisi reisijaid," ütles Läti peaminister Evika Silina.

Air Balticu tegevjuht Martin Gauss ilmus aga esmaspäeva hommikul ehk neli päeva pärast lendude tühistamise teadet Läti Televisioonis rahva ette ja ütles, et poliitikud teevad IPO-ks valmistuvale firmale halba.

"Ma pole kusagil mujal näinud, et omanike esindajad ehk siis poliitikud teeks riigi tugevale ettevõttele nii palju kahju. Kujutage ette, et teile kuulub midagi ja te pidevalt kahjustate seda. Seda teeb isegi valitsus, rääkimata opositsioonist iga päev. See oleks igale maailma riigile väga tavatu," sõnas Gauss.

"Riik kui hoolas peremees ja aktsionär on teinud omalt poolt kõik, mida ettevõte ja selle konsultandid on meilt palunud, et jõuaksime strateegilise investoriga kokkuleppele ja saaksime kaasata erakapitali. Praegu ootame tulemusi. Kui peaks algsete plaanidega võrreldes olema muutusi, on nõukogul, eriti just nõukogul ülesanne selgitada, millised on teised võimalused," rääkis Läti transpordiminister Kaspars Briškens.

Lätis küsitakse, miks rendib Air Baltic 21 lennukit Lufthansale, kui oma lendudeks õhusõidukeid napib.

"Koroonaajast alates oleme muutnud oma äriplaani ja nüüd koosneb see kahest osast. Üks on see, et inimesed ostavad pileteid ja lendavad Air Balticu lennukitega, tagamaks Balti riikide jaoks vajalikud ühendused. Kuid teine ja väga kasumlik osa meie jaoks on rentida lennukeid teistele lennufirmadele," ütles Gauss.

Martin Gauss kinnitas esmaspäeval, et praegu lennufirma riigilt täiendavat rahalist tuge ei vaja.