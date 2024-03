Britid ehitavad energiajulgeoleku kindlustamiseks juurde gaasielektrijaamu

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak ütles, et riigil peab olema tagavaraks gaasi, kuna võib tekkida olukord, kus tuul ei puhu ega päike ei paista.

London on varem lubanud kasvuhoonegaaside emissiooni 2050. aastaks netonulli viia. Selle kohustuse võttis endine peaminister Boris Johnson. Sunak aga ütles, et uued gaasielektrijaamad tagavad varustuskindluse ja seega ka rahva ohutuse.

"See on kindlustuspoliis, mida Suurbritannia vajab energiajulgeoleku tagamiseks, samal ajal kui saavutatakse süsinikuneutraalsus," ütles Sunak.

Opositsioonis olevad leiboristid lubasid juba 2030. aastaks luua rohelise elektrisüsteemi. Sunak aga kritiseeris leiboristide plaani, väites, et riigis võib tekkida nii elektrikatkestuste oht. Suurbritannias toimuvad sel aastal ka parlamendivalimised ning toorid tahavad valimiste põhiteemaks seada energiajulgeoleku.

Toorid väidavad nüüd, et nende juhtimisel viiks riik ellu oma kliimaeesmärgid, kuid teeks seda jätkusuutlikul ja pragmaatilisel viisil.

"Me saavutame süsinikuneutraalsuse, kuid mitte kuhjates kulusid raskes olukorras olevate majapidamiste kaela, mitte ohustades riigi julgeolekut lootes Venemaa suguste riikide peale," rääkis Sunak.

Valitsus plaanib pikendada nüüd olemasolevate gaasielektrijaamade eluiga ja toetab uute jaamade ehitamist. Praegu on riigis 32 gaasiküttel töötavat elektrijaama. Suurem osa neist ehitati 1990. aastatel ning nende eluiga saab varsti läbi. Nõudlus elektri järele aga riigis kasvab.

Toorid leiavad, et riik peab puhta energia suunas liikumisel arvestama ka reaalse eluga.

"Me jõuame netonullini, kuid me pole nii ideoloogilised nagu leiboristid," ütles üks valitsuseallikas ajalehel The Telegraph.

Valitsuse samm vihastas aga mõningaid keskkonnarühmitusi. Need organisatsioonid leiavad, et valitsuse plaan võib ohustada roheliste investeeringute tegemist. Keskkonnaorganisatsiooni Greenpeace Briti haru tippjuht Doug Parr ütles, et valitsuse plaan suurendab riigi sõltuvust fossiilkütustest, see aga kahjustaks riigi energiajulgeolekut.