Ajaleht The Times kirjutab, et Iraan tahab tugevdada kaitsevõimet ja arendada edasi oma tuumaprogrammi ning islamirežiim peab Moskvaga salajasi kõnelusi. Kreml teatas esmaspäeval, et Iraan ja Venemaa sõlmivad strateegilise partnerluse leppe.

Iraani kõrgeima juhi Ali Khamenei nõunik Ali Larijani on käinud mitu korda Venemaal ning kohtunud seal Kremli ametnikega. Ta on Iraani endine spiiker ning islamirežiimile lojaalne ametnik.

Eelmisel aastal käis ta mitu korda Damaskuses ja Beirutis. Tema viimased Moskva lennud viitavad, et Iraan ja Venemaa kavatsevad suhteid tihendada.

Esmaspäeval teatas ka Kreml, et Venemaa ja Iraan sõlmivad strateegilise partnerluse leppe ning Vladimir Putin peaks 17. jaanuaril kohtuma Iraani presidendi Masoud Pezeshkianiga, vahendas Politico.

Teherani ja Moskva suhete tihenemine tuleb Iraani jaoks kriitilisel ajal. Islamiriigi majandus on suurtes raskustes. Samal ajal peaks Iraan alustama taas tuumakõnelusi ning esmaspäeval peaks Genfis toimuma läbirääkimiste järgmine voor.

Läänes kasvab aga taas mure Iraani tuumaambitsioonide pärast. Lääne luureallikate teatel otsib Iraan oma tuumaprogrammi jaoks abi Venemaalt.

"Kuna nad süvendavad oma strateegilisi suhteid ja Venemaa sõltub rakettide ja droonide osas Iraanist, on mure, et Moskva on Iraani tuumaprogrammi osas ületamas punaseid jooni," ütles üks luureallikas ajalehele The Times.

Endine kõrge NATO ametnik ja mõttekoja Stimson Center teadur William Alberque ütles, et Venemaa jagas varem seisukohta, et Iraan ei peaks olema tuumariik.

"Aga võib-olla tegi Venemaa otsuse, mil Iraan hakkas neile tuhandeid droone tarnima, et tuumarelva levik pole nii suur asi," ütles Alberque.

Lääne luureallikad ütlesid veel, et Iraan on pööranud pilgu hävitaja Su-35 poole. Mõned aruanded näitavad, et Su-35 hävitajad on juba Iraanis. Samuti tahab Teheran tugevdada oma õhutõrjet, kuna eelmisel aastal korraldas Iisrael õhurünnaku Iraani vastu.

Iisrael ründas toona Iraani sõjalisi objekte kolmes provintsis, sealhulgas kolme Venemaalt tarnitud õhutõrjesüsteemi kompleksi S-300 ning lisaks sai tabamuse ka neljas õhutõrjesüsteem

Iraan peaks esmaspäeval pidama tuumakõnelusi Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritanniaga. Kõneluste esimene voor toimus juba mullu novembris. Iraan otsib lahendust tuumateemalisele ummikseisule enne USA valitud presidendi Donald Trumpi ametisse astumist. Iraan ise väidab, et nende tuumaprogrammil on vaid rahumeelsed eesmärgid.

Iisrael on samas korduvalt teatanud, et ei luba Iraanil omandada tuumarelva. Iisraeli luure- ja erioperatsioonide agentuur Mossad on tuntud selle poolest, et võtab olukorra lahendamise oma kätesse.