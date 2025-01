Eksperdid: sanktsioonid on Venemaale avaldanud märkimisväärset mõju

USA kehtestatud uued sanktsioonid lõid Venemaad valusasse kohta. Energeetikaeksperdi Raivo Vare sõnul mindi kallale Vladimir Putini isiklikule rahakotile, sest kaks nimekirja pandud ettevõtet, Surgutneftegaz ja Gazprom Neft, on otseselt seotud tema lähiringiga. Samas pole see Putinile surmahoop.

"Ma arvan, et see on ka mingil määral strateegia eelseisvate, Trumpi initsieeritud läbirääkimiste kontekstis. Antakse nii-öelda Putinile signaal, et kui ta ei kollaboreeri, siis sellisel juhul keeratakse vinti peale ja see on tegelikult väga õige käitumine," lausus energeetikaekspert Raivo Vare.

Samuti on oluline, et ameeriklased võtsid ette nii Venemaa suurtankerite kindlustajad kui ka varilaevastiku. Vare kinnitusel jäävad just USA sanktsioonide nimekirja sattunud tankerid tavaliselt tööst ilma. Venemaa jaoks on praegu ohtu sattunud hinnanguliselt 800 000 barrelit naftat päevas.

"Trump on lubanud Iraanile täiendavaid sanktsioone ja kui Iraani miljon barrelit ka veel turult ära kaob, siis on pilt natuke teine. Aga hetkel on pilt sellepärast ka soodne, et maailma naftanõudlus on madalam ja miljon barrelit on ülepakkumine ja kui Vene barrelid nii-öelda välja tõstetakse, siis oluliselt see hinda ei mõjuta, umbes viis protsenti kasvab (hind)," ütles Vare.

Vare lisas, et käivad ka läbirääkimised Pärsia lahe riikidega, et saavutada hinnakindlus tulevikuks. Venelased teavad ja kardavad seda. Samal ajal ei ole Venemaa peamised kliendid Hiina ja India nõus oma sadamatesse vastu võtma isegi neid laevu, mis lastiti enne sanktsioonide kehtima hakkamist.

Julgeolekueksperdi Rainer Saksa sõnul ei teinud Joe Bideni administratsioon nii kiire mõjuga otsuseid varem, sest enne presidendivalimisi muretseti naftahinna võimaliku tõusu pärast.

"Nagu me näeme, siis ka praegu nafta hinnale väga tõsist mõju varilaevastiku sanktsioneerimisel ei ole, ja vastupidi, mitte kuidagi ei aidanud demokraate USA-s see, et nafta hinda hoiti allpool. Sellise tegevusega pidurdati Ukrainale abi andmist, pidurdati sanktsioonide laiendamist ja see teebki selle käitumise erakordselt rumalaks," ütles Saks.

USA käitumise tõttu kaotas Ukraina väärtuslikku aega. Venemaa sõjatööstus veeres edasi.

"Praegu me näeme ka seda, kuidas Ukraina üritab võimendada nafta- ja energeetikasektori vastaseid sanktsioone Venemaale, rünnates erinevaid naftatööstus- ja taristuobjekte. Viimase kolme-nelja päeva jooksul eriti reljeefselt on need tulemused nähtavad," lausus Saks.

Eksperdid usuvad, et ka Euroopa Liit liigub USA-ga sarnaste sanktsioonide kehtestamise poole.