Vare: nafta hind on Venemaa mõjutamiseks kõige valusam relv

USA president Donald Trump ütles sel nädalal, et madalamad naftahinnad teeksid sõjale Ukrainas kohe lõpu. Trumpi sõnul palub ta Saudi Araabial ja naftakartellil OPEC hinnad alla tuua.

Raivo Vare ütles pühapäeval "Ukraina stuudios", et madal nafta hind on kõige tugevam relv Venemaa mõjutamiseks.

"See on (Venemaale) kõige suurem sissetulekuallikas. Kaugelt kõige suurem. Möödunud aasta naftatulud olid enam-vähem tasakaalus, väidetavalt mingite arvutuste järgi isegi natuke ületasid sõja peale tehtud kulutusi. Nii et kui veel midagi muud arutada võib, siis see tuleks igal juhul ära teha. See on kõige valusam," selgitas ta.

Vare sõnul on paratamatu, et just OPEC-iga tuleks nafta hinna allatoomisest rääkida. Vare märkis, et Trumpi esimene riigivisiit toimub muuhulgas Saudi Araabiasse ja lisaks on tal head suhted sealse piirkonnaga.

"Praegu on naftaturul pakkumine ületamas nõudlust. See tähendab, et on äärmiselt soodne hetk ka igasuguseid piiranguid sisse viia. Või siis vastupidi, ujutada turgu üle. Vahet ei ole, sellepärast et lõppkokkuvõttes see ei mõjuta niimoodi hindu nagu see äsja mõjutas enne USA valimisi. Demokraadid ju kartsid naftahindade tõusu pärast ja valimistega seoses, miks nad tegelikult ei teinud nii selle naftaga, nagu oleks pidanud," rääkis Vare.

"Trump seda ei karda ja see tähendab, et on võimalik hinnad OPEC-iga kokku leppides ja suurendades ka mingil määral – seal küll palju tehnilistel põhjustel kohe ei saa, aga ikkagi – Ameerika tootmist märgatavalt turgu mõjutada," lisas ta.

Vare märkis, et araabiamaadel on võimalik naftatootmist kiiresti kasvatada, mis peaks kompenseerima hinnalanguse. See peaks Vare hinnangul olema neile igal juhul motiiv Trumpi mõttega kaasa tulla.

"Ja see, mis on OPEC-is toimunud viimase kolmveerand aasta jooksul, annab tunnistust, et saudid juba vaikselt liiguvad sõltumata poliitikast ja just nimelt naftaturu loogikatest tulenevalt selle poole, et võtta kvoodid maha ja siis sellisel juhul nii-öelda paisata turule nii palju, kui torust tuleb," ütles ta.

"Kui saudid seda teeksid, siis neil on võimalik praktiliselt üleöö, naftaturu mõttes kahe-kolme nädalaga paisata turule lisaks kaks miljonit barrelit päevas. Ja kui Araabia Ühendemiraadid veel juurde arvata, siis tuleb veel peaaegu kolm miljonit kokku. Nii et tegelikult see on tohutu summa ja see kõik asendab paugust Vene nafta ilma igasuguse peavaluta ja seejuures ka legitiimselt. Nii et miks mitte," selgitas Vare.

Vare sõnul oleks USA-l võimalik Venemaad mõjutada ka veeldatud gaasiga. Ta selgitas, et USA-l ja araabiamaadel oleks võimalik kasvatada veeldatud gaasi tootmist. "Ujutada maailm üle ja see annaks võimaluse ka näiteks Euroopa Liidul loobuda Venemaa veeldatud gaasi sisseostmisest. Hetkel ostab Euroopa Liit üle 50 protsendi veeldatud gaasist Venemaalt," lisas ta.